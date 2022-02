Nach Tod von Sohn Emilio: Simone Ballack hat die Haare abgeschnitten

Was für ein Look! Simone Mecky-Ballack ist wieder zurück und präsentiert auf Instagram ihre neue Optik. Sie hat sich von ihren langen Haaren getrennt. Auf einer kleinen, aber feinen Geburtstagsfeier kann die 46-Jährige wieder lächeln.

Der furchtbare Schicksalsschlag im Leben von Simone Mecky-Ballack hat alle schockiert. Die Familie verlor im Sommer 2021 ihren geliebten Sohn, Bruder und Enkel. Emilio Ballack starb bei einem dramatischen Quad-Unfall in Portugal. Er wurde nur 18 Jahre alt.

Neue Frisur: Simone Mecky-Ballack trennt sich von ihren langen Haaren

Jetzt, sechs Monate nach dem tödlichen Unfall, meldet sich Mutter Simone zurück – mit einem kleinen, bezaubernden Lächeln und einer neuen Frisur! Sie hat sich für eine äußerliche Veränderung entschieden. Den tollen Look hat sie kurz nach ihrem 46. Geburtstag auf Instagram präsentiert.

In kleiner Runde mit ihren Liebsten hat Simone Mecky-Ballack in einem Fünf-Sterne-Wellenesshotel in Tirol gefeiert. Auf ihrem neuesten Foto sieht man, dass das Geburtstagskind die Haare viele kürzer trägt. Simone Mecky-Ballack hat jetzt einen schulterlangen Bob.

Zum Foto mit traumhafter Alpenkulisse gratulieren auch die Promi-Freunde. So schreibt Mirja du Mont etwa "Du bist wunderschön!" und Model Gitta Saxx meint: "Sieht nach einer tollen Party aus! Du siehst mega aus!" Claudia Effenberg ist ebenfalls vom neuen Look begeistert: "Du siehst toll aus! Hammer Haare."