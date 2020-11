Schnipp, schnapp: Die Haar-Veränderungen der Promis

Eine neue Frisur geht oft mit einer Typveränderung einher. Auch die Promis sind oft mutig und lassen sich optisch aufpeppen: aus braun wird blond, aus lang wird kurz. Doch leider fällt das Ergebnis nicht immer positiv aus...

Sonja Kirchberger, Dunja Hayali, Carmen Geiss und Elyas M'Barek haben ihren Look verändert.

Der Gang zum Friseur lohnt sich nicht immer! Bestes Beispiel: FC-Bayern-Kicker Mats Hummels. Er ließ sich Ende 2016 die Haare komplett blondieren. Ehefrau Cathy zur AZ: "Es war ja nur wegen einer verlorenen Wette. Mit seinen dunkelbraunen Haaren gefällt er mir aber eindeutig besser."

"The Big Bang Theory"-Star Jim Parsons zeigt neuen Look

Neuestes Beispiel in Sachen Frisurveränderung: "The Big Bang Theory"-Star Jim Parsons zeigt sich mit einem neuen Look. Normalerweise präsentiert sich der Darsteller von Kultfigur Sheldon Cooper mit einem braven Kurzhaarschnitt.

Doch jetzt überrascht er auf Instagram mit erblondetem Wuschelhaar. Seine Fans sind begeistert von dem neuen Style des 47-Jährigen.

Bonnie Strange hat plötzlich schwarze Haare

Auch Model und Influencerin Bonnie Strange hat sich optisch verändert und zeigt sich auf Instagram mit rabenschwarzen Haaren. Dabei könnte es sich allerdings um eine Perücke handeln, denn die 34-Jährige hat einen Faible für künstliche Haarteile.

Stars verändern sich gerne, um einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Promi-Ladys wie Mirja du Mont, Katy Perry und Britney Spears präsentierten ihre optische Verwandlung, ganz klischeehaft, nach einer Trennung.

Elyas M'Barek sorgte 2018 für Wirbel unter seinen Fans. Der Kino-Star hatte sich seine Locken abrasiert, weil er "Bock hatte". Oder DJane Giulia Siegel, die sich die Haare abschneiden ließ. Christine Neubauer war plötzlich mit langer blonder Mähne und Pony zu sehen.

Die erstaunlichsten Haar-Veränderungen der Stars sehen Sie in unserer Bildergalerie.