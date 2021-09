Simone und Michael Ballack: Erstes Statement zu Sohn Emilio (18)

Erstmals nach dem tragischen Schicksalsschlag melden sich Simone Mecky-Ballack und Ex Michael Ballack wieder auf Instagram – am Geburtstag ihres verstorbenen Sohns. Emilio ist bei einem schrecklichen Unfall in Portugal ums Leben gekommen. Er wurde nur 18 Jahre alt.

Es sind die wohl schlimmsten Wochen ihres Lebens, und der heutige Tag, den Simone Mecky-Ballack (45) für die Rückkehr in die Öffentlichkeit wählt, muss besonders hart sein: 19 Jahre wäre ihr geliebter Sohn Emilio (†18) heute geworden. Erstmals seit dem tragischen Unglück meldet sich seine Mutter nun auf Instagram zu Wort – ihr Post treibt nicht nur Eltern Tränen in die Augen.

"Wer hätte ahnen können, dass dieses Bild dein letztes Geburtstagsbild sein würde", schreibt sie zu dem Foto, das sie glücklich mit ihrem Sohn bei dessen Geburtstagsfeier zum 18. zeigt. "Ich vermisse dich jede Sekunde und ich weiß nicht, wie es jemals anders werden soll? Ich kämpfe mich jeden Tag durch's Leben, für dich und deine Brüder", schreibt Mecky-Ballack weiter.

Emilio Ballack ist im August 2021 bei einem Unfall in Portugal ums Leben gekommen. © IMAGO / Picture Point

Simone Mecky-Ballack: "In ewiger Liebe, Deine Mama"

Ein herzzerreißendes Gedicht widmet sie ihrem Sohn zum Geburtstag, das die Vergänglichkeit des Lebens aufgreift: Nicht im Grab finde man den geliebten Menschen, sondern im Wind, im glitzernden Schnee und im warmen Herbstregen. Und sie schließt: "In ewiger Liebe, Deine Mama".

Ihren Followern dankt sie für deren Unterstützung in den letzten Wochen. Vielen ihrer Fans fehlen da die Worte – sie senden weinende Emoticons und Herzen, darunter auch Model Monica Ivancan, Ikke Hüftgold und Natascha Ochsenknecht. Andere bekunden ihr Beileid und wünschen viel Kraft. Moderatorin Frauke Ludowig schreibt: "Oh Simone !!!! Was für Zeilen… in Gedanken bei euch ."

Michael Ballack: Neues Foto und Statement zu Emilio

Exakt um 17.36 Uhr, als Emilio Ballack vor 19 Jahren geboren wurde, veröffentlicht Michael Ballack ein Schwarz-Weiß-Foto seines verstorbenen Sohns. Dazu schreibt der trauernde Vater: "Your Absence only makes me Love you more." Auf Deutsch: "Deine Abwesenheit lässt mich dich nur noch mehr lieben."

Emilio war der mittlere Sohn von Ex-Nationalspieler Michael Ballack, zwischen seinen Brüdern Louis (20) und Jordi (16). Er ist Anfang August bei einem Quad-Unfall in der Nähe des portugiesischen Domizils der Familie bei Troia, südlich der Metropole Lissabon, tödlich verunglückt.

Laut portugiesischen Medien sollen mehrere Einsatzkräfte noch versucht haben, den 18-Jährigen aus dem Wrack zu retten – doch vergeblich. Emilio verstarb an der Unfallstelle.