Von Prügelei mit Marc Terenzi zugerichtet? Erstes Statement von Verena Kerth

In einem Hotelzimmer sollen die Fäuste geflogen ein. Gar die Polizei soll angerückt sein. Was sagen Verena Kerth und Marc Terenzi zu den neuesten Schlagzeilen? In der AZ meldet sich das schlagzeilenträchtige Promi-Paar.

23. August 2023 - 08:42 Uhr | AZ

Verena Kerth und Marc Terenzi sind seit Januar 2023 verlobt © imago/nicepix.world