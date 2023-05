Exklusiv Gewalt in der Beziehung: Verena Kerth und Marc Terenzi beziehen Stellung

Die Moderatorin würde den Sänger schlagen, so die Vorwürfe. Jetzt holen Verena Kerth und Marc Terenzi zum Gegenschlag aus – und wehren sich exklusiv in der AZ. Es gebe keine Gewalt in deren Beziehung.

10. Mai 2023 - 18:17 Uhr | Steffen Trunk

Verliebt und verlobt: Marc Terenzi und Marc Terenzi © imago/nicepix.world