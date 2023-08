Helene Fischer feiert rosiges Comeback: 3.300 Euro Luxuslook bei Privatkonzert

Beim Familienfest des Küchenherstellers Nobilia in Gütersloh gab Fischer ein Privatkonzert und zog mit ihrem gewagten Outfit alle Blicke auf sich.

Helene Fischer stand nach ihrem blutigen Unfall am Trapez wieder auf der Bühne. (Archivbild)

Am vergangenen Wochenende war es endlich wieder so weit: Helene Fischer (39) betrat nach ihrem Unfall im Juni erstmals wieder die Bühne. Dabei zeigte sich die Schlagersängerin mit einer sichtbaren Narbe im Gesicht und einem bemerkenswerten Jumpsuit.

Ein teurer Blickfang: Helene Fischers Outfit-Preis

Der eng anliegende schwarze Ganzkörper-Jumpsuit mit rotem Rosenmuster und Bauchraffung sorgte für beträchtliche Aufmerksamkeit. Dieser extravagante Anzug von Saint Laurent trägt einen stolzen Preis von 2.300 Euro. Die dazu kombinierten Stiefel waren ebenfalls nicht preisgünstig – die schwarzen Boots von Balmain schlugen mit stolzen 1.000 Euro zu Buche.

Prominente Vorbilder: Auch Heidi Klum und Sylvie Meis trugen den kostspieligen Jumpsuit

Das Outfit der Schlagersängerin fiel vielen auf, insbesondere Fans von Sylvie Meis und Heidi Klum dürfte der teure Luxusanzug bekannt vorkommen. Beide Prominentendamen hatten diesen Look bereits getragen.

Sylvie Meis (45) trug den gleichen Anzug anscheinend zu einem Wohltätigkeitsevent in Berlin im Juni. Im Gegensatz zu Helene wählte die Moderatorin eine gewagtere Variante und verzichtete unter dem tiefen Ausschnitt auf ein Top. Ebenfalls in dem verführerischen Jumpsuit erschien Heidi Klum (50): Mit schwarzen Pumps und einem tiefen Dekolleté präsentierte sie die Designer-Kreation während der Aufzeichnung ihrer ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" im März dieses Jahres.

Helene Fischers Schock-Unfall auf der Bühne

Im Juni schockte Helene Fischer ihr Publikum auf der Bühne: Während eines Konzerts in Hannover verletzte sie sich bei einer Einlage am Trapez. Ihr Gesicht traf auf das Holz und es kam zu einer Blutung. Die 39-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und die letzte Show vor der Sommerpause ihrer Tournee musste vorzeitig abgebrochen werden.