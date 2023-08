Enttäuschung nach Ehe-Aus mit Stefan Mross: Anna-Carina Woitschack "fühlt sich verraten"

Fast ein Jahr nach ihrer Trennung von Stefan Mross spricht Anna-Carina Woitschak abermals über die Gründe – und wünscht ihrem Ex alles Gute für die Zukunft.

Sechs Jahre lang galten Stefan Mross und seine Frau Anna-Carina Woitschak als das Traumpaar der Schlagerszene. Im November 2022 folgte dann der große Schock: Das Ehepaar hat sich getrennt.

Viel Zeit ist seitdem vergangen. Zeit, in denen zahlreich über die Trennungsgründe spekuliert und erste Statements dazu gemacht wurden. Im Sat.1-Frühstücksfernsehen gewährte Woitschak nun noch tiefere Einblicke, warum die Ehe gescheitert ist.

Anna-Carina Woitschak über Trennung von Stefan Mross: "Konnte mit vielen Dingen nicht umgehen"

So macht sie bereits zu Beginn des Gesprächs mit Moderatorin Marlene Lufen klar, dass die Trennung kein schleichender Prozess gewesen sei – im Gegenteil.

So soll das Ehepaar relativ schnell gemerkt haben, dass sie sich einfach nicht mehr verstehen würden. Außerdem habe es viele Punkte gegeben, mit denen Anna-Carina Woitschak "einfach nicht mehr umgehen konnte."

Das Privatleben kam bei Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak zu kurz

Auf Nachfrage zu eben diesen Punkten erläutert Woitschak, dass dazu unter anderem das gemeinsame Leben in der Öffentlichkeit zählte. So hätten die beiden sehr viel mit ihren Fans geteilt, darunter ihre Hochzeit live im Fernsehen. Das sei rückblickend auch alles in Ordnung und wunderschön gewesen, "aber man hatte irgendwann gefühlt gar keine privaten Momente mehr, wenn man 200 Tage im Jahr unterwegs ist", so Woitschak.

Außerdem seien mit der Zeit auch viele alte Verhaltensmuster ihres Partners zum Vorschein gekommen, mit denen sie nicht mehr umgehen konnte. Schlussendlich habe sie dann gemerkt, dass sie das "Traumpaar-Image" nicht mehr vorspielen wolle, sodass sie sich gezwungen sah, sich zu trennen.

Stefan Mross: Seine Neue war die beste Freundin von Anna-Carina Woitschak

Trennung hin oder her: Inzwischen sind Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak beide wieder vergeben. Stefan Mross mit niemand geringerem als der ehemaligen besten Freundin seiner Ex-Partnerin. "Man fühlt sich ein bisschen verraten, das enttäuscht einen", sagte Woitschak dazu im Frühstücksfernsehen. Trotzdem wünsche sie den beiden von Herzen alles Gute und sei mit der aktuellen Situation glücklich.

Damit das auch so bleibt, habe sie sich vorgenommen, in ihrer neuen Beziehung "viel mehr Zeit für sich als Paar" zu haben. Dass ihr neuer Partner Daniel, anders als Stefan Mross, nicht in der Öffentlichkeit steht, wird dabei bestimmt helfen.