Nach Todesfall: Promis trauern mit Guido Maria Kretschmer

Guido Maria Kretschmer trauert um seinen Vater. Wie der Mode-Designer auf Instagram mitteilte, verstarb Erich Kretschmer in der vergangenen Woche. Ein schwerer Schlag für die "Shopping Queen"-Ikone.

Normalerweise ist Mode-Designer Guido Maria Kretschmer immer bestens gelaunt und hat stets einen witzigen Spruch parat. Jetzt wendet sich der 58-Jährige allerdings mit einer sehr traurigen Nachricht an seine Instagram-Fans. Sein Papa ist verstorben.

Guido Maria Kretschmer: "Ich werde dich so sehr vermissen, Papa"

Auf seinem Instagram-Account teilte der "Shopping Queen"-Star ein Schwarz-Weiß-Foto von sich und seinem Vater Erich. Dazu schrieb der Designer: "In der vergangenen Woche hat mein so geliebter Vater seine Flügel ausgebreitet und ist von uns gegangen… Mein Vater war voller Liebe, Gutmütigkeit und Herzlichkeit. Er hat mir immer gezeigt, dass alles möglich ist und dass man sehr glücklich durchs Leben geht, wenn man anständig und liebevoll ist."

Einen schwerer Moment für Kretschmer, dem sein Vater sehr fehlen wird, wie er schrieb: "Alles, was ich bin, bin ich durch ihn, weil er das Gute in mir gepflegt hat. Ich werde dich so sehr vermissen, Papa".

Promis sprechen Mode-Designer ihr Beileid aus

Von seinen prominenten Freunden bekam der Designer viele warme Worte und Beileidsbekundungen. "Explosiv"-Moderatorin Frauke Ludowig schrieb etwa: "Ich durfte deinen Vater kennenlernen! Deine Eltern haben dir die besten Werte mit auf den Weg gegeben … Lieber Guido… ich umarme dich!"

Simone Thomalla kommentierte: "Fühl dich umarmt" und Model Monica Meier-Ivancan merkte an: "So wunderbare Werte!! Er lebt in dir weiter".