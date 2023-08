Frauke Ludowig verliert Sendeplatz auf RTL – Sendung am Sonntag verschoben

Die NFL kommt zu RTL! Für die Football-Spiele muss das Star-Magazin "Explosiv Weekend" allerdings seinen Sendeplatz räumen. Kult-Moderatorin Frauke Ludowig hat sich bereits zu der Programmänderung rund um ihre Sendung geäußert.

Bereits seit den 90er Jahren sind Frauke Ludowig und das Star-Magazin "Explosiv Weekend" fester Bestandteil des RTL-Programms. Die Kult-Moderatorin muss sich jetzt allerdings von ihrem Sendeplatz verabschieden.

"Explosiv Weekend": Das Star-Magazin wird verschoben

Jeden Sonntag um 19 Uhr gibt es für die RTL-Zuschauer die neuesten Promi-News – präsentiert von Frauke Ludowig. Damit ist jetzt allerdings bald Schluss, denn RTL wird ab dem 10. September die NFL-Spiele übertragen. Die Folge: "Explosiv Weekend" ist künftig früher zu sehen – statt um 19 Uhr beginnt die Sendung bereits um 17.45 Uhr.

Das sagt Frauke Ludowig zu ihrem neuen Sendeplatz

Auch die Moderatorin selbst hat sich bereits zur Programmänderung geäußert. "Ich freue mich, dass unser erfolgreiches Star-Magazin damit fest am Sonntagabend in der so wichtigen Access-Primetime verankert bleibt und ich gleichzeitig unsere Zuschauer wieder zur gewohnten Uhrzeit begrüßen kann", erklärte die Moderatorin gegenüber "DWDL.