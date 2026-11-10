Frank-Walter Steinmeier muss gehen. Ende Januar entscheidet sich, wer dem Bundespräsidenten folgt. Ilse Aigner ist die aussichtsreichste Kandidatin. Neben Politikern schicken die Parteien auch reichlich Prominenz in die Bundesversammlung. Erhält Aigner bereits im ersten Wahlgang die nötige Mehrheit?

Seit Montag ist klar: Ilse Aigner soll erste deutsche Bundespräsidentin werden. Nach langem Hin und Her stellte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Berlin die CSU-Politikerin als Kandidatin für die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier vor. Er sprach von einer "Bundespräsidentin mit Würde und mit Herz", die Deutschland mit Aigner gewinnen werde. Auch Vertreter von SPD und Grünen haben sich bereits für Aigner ausgesprochen. Andere Kandidaten wurden noch nicht benannt.

Ilse Aigner: Wann ist die Wahl zur Bundespräsidentin?

Gewählt wird die neue Bundespräsidentin oder der neue Bundespräsident am 30. Januar 2027 durch die Bundesversammlung. Die Bundesversammlung besteht aus allen Bundestagsabgeordneten und der gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Volksvertretungen der Länder gewählt werden – insgesamt also aus 1260 Personen.

Die ersten Länderparlamente haben bereits Vorschläge eingereicht beziehungsweise erste Mitglieder für die Bundesversammlung nominiert. Ein Vorstoß kam aus der NRW-CDU, die unter anderem Fernsehmoderator Günther Jauch nominieren will. Dieser engagiere sich "seit Jahren intensiv im sozialen, kirchlichen und kulturellen Bereich sowie im Denkmalschutz", hieß es zur Begründung.

Musiker, Politiker und Sportler sollen in die Bundesversammlung

Die CDU-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein möchte unterdessen die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel als Wahlfrau in die Bundesversammlung entsenden, die Grünen in Baden-Württemberg wollen PUR-Sänger Hartmut Engler nominieren. Auch der frühere Bundespräsident Christian Wulff, die Biologin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard, der Publizist Michel Friedman und die Klima-Aktivistin Luisa Neubauer wurden bereits als mögliche Wahlmänner und -frauen genannt.

Luisa Neubauer soll über den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mitentscheiden. © Getty Images/Maja Hitij

Ebenfalls vorgeschlagen wurden der Journalist und ehemalige "Tagesschau"-Sprecher Constantin Schreiber, die Schauspielerin Katja Riemann, die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal, die Holocaust-Überlebende Renate Aris und der Ex-Fußballnationalspieler Cacau. Die SPD in Niedersachsen schickt unter anderem Fernsehmoderator Klaas Heufer-Umlauf, Gewerkschaftschefin Yasmin Fahimi und Johannes Strate, Sänger der Band Revolverheld, in die Bundesversammlung.

In der letzten Bundesversammlung, die 2022 Frank-Walter Steinmeier im Amt bestätigte, waren unter anderem der Astronaut Alexander Gerst, der Ex-Fußballtrainer Hansi Flick, der Kabarettist Dieter Nuhr und der Musiker Roland Kaiser vertreten.