Video-Panne bei Heidi Klum: Was hängt denn da aus der Kleidung?

Für die Werbung ihres Songs "Chai Tea with Heidi" gibt das deutsche Topmodel alles - manchmal vielleicht auch etwas zu viel. Bei einem Video-Clip ist Heidi Klum jetzt etwas aus der Kleidung gerutscht, was einige Fans stutzig gemacht hat.

Man kann von Heidi Klum halten, was man will, aber die deutsche Frohnatur ist ein Marketing-Genie. Die meisten ihrer Vorhaben werden ein großer Erfolg, wie aktuell ihr Song "Chai Tea with Heidi" beweist. Dafür legt sich die Model-Mama auch ordentlich ins Zeug und bringt die Werbemaschinerie auf Hochtouren. Jetzt ist Fans bei einem Promo-Clip jedoch eine Panne aufgefallen.

Hängt Heidi Klum etwa ein Preisschild aus der Kleidung?

Auf Instagram und TikTok hat Heidi Klum ein Video veröffentlicht, auf dem sie gemeinsam mit der amerikanischen Schauspielerin und Moderatorin Liza Koshy zu ihrem Lied tanzt. Immerhin hat das Topmodel extra einen eigenen Tanz kreiert. Doch plötzlich hängt etwas aus ihrem Ärmel raus.

Das ist auch aufmerksamen Followern der 49-Jährigen aufgefallen. Zwar hat Heidi Klum auf Instagram die Kommentarfunktion für ihre Beiträge deaktiviert, aber auf TikTok können Fans ihre Meinung kundtun. "Das Preisschild ist aus ihrem Ärmel gefallen", amüsiert sich ein Zuschauer über die Panne. Ein weiterer hat die Vermutung, dass es sich dabei um ihr Mikro inklusive Kabel handelt.

So souverän reagiert Heidi Klum auf die Video-Panne

Hat Heidi Klum tatsächlich vergessen, das Preisschild an ihrer Kleidung zu entfernen? Oder wollte sie das Oberteil nach einmaligem Tragen gar zurückgeben? Davon ist eher nicht auszugehen! Da die Aufnahmen im Rahmen der TV-Show "America's Got Talent" entstanden sind, dürfte es sich höchstwahrscheinlich um ein Kleidungsstück der Produktion handeln. Vielleicht handelt es sich bei dem heraushängenden Teil an dem Kostüm um eine Identifikationsnummer.

Das Topmodel reagiert auf die Panne im Video souverän. Ohne hinzusehen, was aus ihrem Ärmel geplumpst ist, schnappt sie sich den Gegenstand, versteckt ihn in ihrer Hand und tanzt ausgelassen weiter. Sie ist eben ein (Medien-)Profi durch und durch.