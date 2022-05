Nach Drillingsgeburt: Anna-Maria Ferchichi zeigt durchtrainierten Körper

Im November 2021 brachte Anna-Maria Ferchichi Drillinge zur Welt. Bereits sechs Monate später zeigt sie ihren durchtrainierten Bauch. Jetzt will sie wieder richtig durchstarten.

Es ist gar nicht so lange her, da zeigte sich Anna-Maria Ferchichi noch mit XXL-Babybauch. Die Ehefrau von Rapper Bushido brachte im November 2021 Drillinge zur Welt. Jetzt präsentiert sie ihren After-Baby-Body.

Vorher-Nachher-Vergleich: So hat sich der Körper von Anna-Maria Ferchichi verändert

Bereits nach der Geburt zeigte Anna-Maria, wie sich ihr Körper durch die Schwangerschaft verändert hatte. In Unterwäsche gab sie den Blick auf ihren Bauch frei. Dieses Foto ist mittlerweile vier Monate her, in der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Die Schwester von Popstar Sarah Connor vergleicht ihren damaligen Zustand mit ihrem aktuellen:

Anna-Maria Ferchichi zeigt ihren trainierten After-Baby-Body. © Instagram/anna_maria_ferchichi

Ehefrau von Bushido: "Seit heute gebe ich wieder Gas"

"Zwischen diesen Bildern liegen vier Monate", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Während auf dem linken Foto die Narbe vom Kaiserschnitt noch deutlich zu sehen ist, scheint sie heute fast verschwunden zu sein. Ihr Bauch erscheint schlank und durchtrainiert. Doch das reicht der 40-Jährigen offenbar noch nicht. "Seit heute gebe ich wieder Gas, denn von Nichts kommt leider auch nichts."

Was wohl Rapper Bushido von den ambitionierten Plänen seiner Ehefrau hält? Ihm dürfte es wohl nicht so wichtig sein, ob Anna-Maria Ferchichi ihren Körper stählt. Auf Instagram präsentiert er sich als liebevoller Familienvater.

"Was ich mir immer gewünscht habe. Eine Familie", schreibt er stolz zu einem Foto mit seinen Kindern. "Es sind nicht nur meine Kinder, sondern mittlerweile auch meine besten Freunde. [...] An Tagen wie heute, ist der ganze Zirkus da draußen noch weiter weg."