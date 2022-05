Tränen bei Katzenberger-Mama Iris Klein: "Kann nix dafür, dass meine Kinder reich sind"

Die Mutter von Daniela Katzenberger zu sein, das kann eine Bürde darstellen. Iris Klein erlebt deshalb immer wieder Hass und Häme im Netz. Bei "Kampf der Realitystars" kullern jetzt sogar Tränen.

Ist Iris Klein nur aufgrund ihrer berühmten Töchter ein Promi? Die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser ist aktuell in "Kampf der Realitystars" zu sehen und beklagt sich über derartige Vorwürfe.

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Kampf der Realitystars", die aktuell auf RTL+ zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am Mittwoch (1. Juni) ausgestrahlt.

Iris Klein traurig und wütend: "Die Leute sagen, ich kriege Geld von meinen Kindern"

Kris Jenner, Yolanda Hadid, Maye Musk und Iris Klein: Diese Promi-Damen teilen das gleiche Schicksal. In der Öffentlichkeit werden sie stets als "Mutter von" bezeichnet. Während die ersten drei Damen daraus ein erfolgreiches Geschäftsmodell entwickelt haben, hadert die Katzenberger-Mama mit ihrem Ruf.

In der aktuellen Folge von "Kampf der Realitystars" wird deutlich, wie schwer es für Iris Klein ist, aus dem Schatten ihrer VIP-Töchter zu treten. In einem Spiel sollen die Promis einschätzen, wer von ihnen den Sieg am meisten verdient hat. Die 55-Jährige landet dabei auf einem der hinteren Plätze, wie sie selbst schon voraussah: "Die Leute sagen doch, ich kriege das Geld von meinen Kindern."

Iris Klein mit Tochter Daniela Katzenberger. © dpa/Ursula Düren

Trotz Tränen-Auftritt: Katzenberger-Mama ist stolz auf ihre Töchter

In der Trash-Show wird deutlich, wie schwer Iris Klein der Ruf als Promi-Mama zu schaffen macht. "Ich werde immer so beleidigt und erniedrigt", erklärt sie unter Tränen im Gespräch mit der Redaktion. "Ich bekomme jeden Tag irgendwelche Hassnachrichten." Auch gegenüber Mitstreiterin Elena Miras kann sie ihre Gefühle nicht verbergen. "Ich kann ja nix dafür, dass meine Kinder reich sind!" Sie sei stolz auf die Karrieren von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser, trotzdem störe sie sich an den zahlreichen hämischen Kommentaren. "Das ist der Preis, den ich zahle, dass ich erfolgreiche Töchter habe."

Iris Klein mit Tochter Jenny Frankhauser. © imago/Gartner

"Kampf der Realitystars"-Kandidat Ronald Schill kann den Gefühlsausbruch von Iris Klein nachvollziehen. "Sie möchte ja eine eigenständige Persönlichkeit sein, was sie auch ist. Immer, wenn das infrage steht, ist sie etwas betrübt." Auch von ihren Instagram-Followern bekommt sie viel Zuspruch für ihre offenen Worte. "Du bist eine Frohnatur, immer am lachen und strahlen! Du sprühst positive Energie und vielen Leuten im Internet gefällt es nicht, wenn jemand Erfolg hat", schreibt ein Fan in den Kommentaren. Ein weiterer spricht ihr Mut zu: "Lass dich nicht unterkriegen. Du machst alles richtig. Alle, die gegen dich sind, machen das aus Neid."