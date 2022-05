Sam Dylan kritisiert Club-Eröffnung von Andrej Mangold: "Enttäuschend" und "lächerlich"

Mit seinem Club "Hello" will Andrej Mangold auf Mallorca einen neuen Party-Hotspot etablieren. Doch nach der Eröffnung meldet sich Sam Dylan und lästert über die Veranstaltung.

Wenn ein Trash-Promi zu einer Party lädt, folgen viele feierwillige VIP-Kollegen diesem Ruf. So auch bei der Club-Eröffnung von Andrej Mangolds Laden "Hello The Club" auf Mallorca. Aber nicht jeder prominente Gast hatte bei der Sause Spaß, wie es scheint. Sam Dylan kritisiert den Ex-Bachelor für den Umgang mit den eingeladenen Stars.

Sam Dylan über Club-Eröffnung: "Eine Enttäuschung für mich"

"Ich war einfach mega enttäuscht, wie das gestern abgelaufen ist", erklärt der ehemalige "Prince Charming"-Kandidat am Sonntag in seiner Instagram-Story. Grund dafür sei, dass die Promi-Gäste offenbar nicht ihrem Status entsprechend behandelt worden seien. "Ich finde es lächerlich, wenn man dann mit einem Freigetränk abgespeist wird."

Sam Dylan gehe es jedoch nicht darum, dass er für die Kosten (Flug und Unterbringung) selbst aufkommen musste. Ihn habe lediglich die Abfertigung vor Ort gestört, wie er sagt. "Das ist nichts gegen ihn [Andrej Mangold, d.R.] persönlich, sondern eine Enttäuschung für mich." Zukünftig wolle er solche Termine besser managen. "Ich frage ganz genau nach, wie es abläuft und dann entscheide ich selber."

Andrej Mangold ist zufrieden: "Danke an alle Gäste"

Andrej Mangold selbst hat sich zu der Kritik seines VIP-Gastes nicht geäußert. Er zeigt sich nach der Party gut gelaunt mit Carina Spack, Mike Heiter und Janine Pink. Zu seiner Club-Eröffnung schreibt er auf Instagram: "Überwältigt, glücklich und dankbar. Was ein überragendes Grand Opening. Danke an alle Gäste und alle Medienpartner vor Ort."