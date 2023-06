Verwirrung um Auftritt bei Ex Stefan Mross: Anna-Carina Woitschack löscht Ankündigung zu "Immer wieder sonntags"

Eigentlich sollte Anna-Carina Woitschack im Juli in der Show "Immer wieder sonntags" singen, doch nun herrscht Verwirrung um den Auftritt bei ihrem Ex Stefan Mross. Die AZ hat bei ihrem Management und beim Sender SWR nachgehakt, allerdings nur eine Antwort erhalten.

Bis Ende des vergangenen Jahres galten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Traumpaar der deutschen Schlagerszene, standen gemeinsam auf der Bühne und vor der Kamera. Im November 2022 verkündeten die beiden dann überraschend die Trennung, womit Auftritte zu zweit erstmal Geschichte waren.

In wenigen Wochen sollten die Schlagerstars erstmals seit dem Liebes-Aus in der Sendung "Immer wieder sonntags" öffentlich aufeinandertreffen. Doch nun sorgt ein gelöschter Instagram-Post für Verwirrung – ist die TV-Reunion etwa abgesagt?

Anna-Carina Woitschack plante Auftritt bei "Immer wieder sonntags"

"Der nächste TV-Termin steht. Wir sehen uns am 23.07. bei 'Immer wieder sonntags' 10.03 Uhr im Ersten oder LIVE in der Arena in Rust. Freu mich drauf." Mit diesen Worten verkündete Anna-Carina Woitschack im Mai ihren anstehenden Auftritt in der TV-Show, die von ihrem Ex moderiert wird.

Über das Verhältnis der beiden zueinander ist seit der Trennung nichts bekannt, allerdings sind beide inzwischen wieder vergeben. Die Sängerin zeigte sich bereits kurz nach dem Ende ihrer Beziehung mit einem neuen Mann und auch Stefan Mross hat mit einer neuen Beziehung nicht lange gewartet. Pikant ist dabei jedoch, dass der Schlagerstar sich mit Sängerin Eva Luginger ausgerechnet in eine enge Freundin seiner Ex verliebt hat.

Kurz nachdem Anna-Carina Woitschack ihren Auftritt bei "Immer wieder sonntags" angekündigt hatte, packte das Schlagersternchen öffentlich über angebliche Alkoholprobleme von Stefan Mross aus. "Er ist ein komplett anderer Mensch, wenn er getrunken hat. Nicht mehr der charmante Spitzbube", erklärte sie im Gespräch mit "Bild". Der Beschuldigte wies die Vorwürfe allerdings zurück und auch sein Arbeitgeber SWR stellte sich öffentlich hinter den Sänger.

Tritt Anna-Carina Woitschack bei "Immer wieder sonntags" auf? Sender SWR reagiert

Wird die prominente Ex nach diesen Anschuldigungen noch in der Sendung von Stefan Mross auftreten? Das Posting dazu hat Anna-Carina Woitschack inzwischen von ihrer Instagram-Seite kommentarlos gelöscht. Ihr Management hat auf Anfrage der AZ bislang nicht reagiert.

Der Sender SWR erklärt gegenüber AZ jedoch, dass die Sängerin nach wie vor zu der Show eingeladen sei und verweist auf die aktuelle Gästeliste von "Immer wieder sonntags". "Diese Liste wird fortlaufend aktualisiert. Sie sehen, dass wir am 23. Juli 2023 als musikalischen Gast Anna-Carina Woitschack mit dabei haben werden. An diesem Planungsstand hat sich nichts geändert", teilt ein Sprecher dazu mit.

Ob die Ex von Stefan Mross am 23. Juli tatsächlich an der Sendung teilnehmen und an der Seite ihres Verflossenen stehen wird, bleibt abzuwarten. Zumindest laut SWR soll sie nach wie vor bei "Immer wieder sonntags" zu sehen sein. Was hinter der Löschung der Auftrittsankündigung steckt, ist nicht bekannt.