Verlockendes Angebot von Heidi Klum: Dieser Flugbegleiter ist das erste Männer-Model bei GNTM

Für Fans von "Germany's Next Topmodel" hat Heidi Klum spektakuläre Neuigkeiten: Ab sofort spielt das Geschlecht bei der Suche nach Nachwuchsmodels keine Rolle mehr. Die 50-Jährige präsentiert auf Instagram auch schon den ersten männlichen Kandidaten für die Show.

Seit 2006 sucht Heidi Klum jedes Jahr "Germany's Next Topmodel" und hat dabei einige Stars entdeckt. Kandidatinnen wie Lena Gercke, Barbara Meier, Rebecca Mir oder Stefanie Giesinger sind heute selbst gefragte Laufstegschönheiten und Unternehmerinnen. Mit Alex Mariah Peter gewann 2021 sogar eine Transfrau die beliebte Show. Männer waren bislang lediglich als Accessoire für Fotoshootings zu sehen – bis jetzt. Die 50-jährige Model-Mama verkündet eine große Neuerung.

Modelsuche bei GNTM: Heidi Klum lädt "alle Menschen ab 18 Jahren" ein

Heidi Klum öffnet ihre Show "Germany's Next Topmodel" für alle Geschlechter, wie ProSieben am Mittwoch (12. Juli) mitteilt. Das bedeutet, dass nicht nur Männer, sondern Menschen jeglichen Geschlechts dabei sein dürfen - von nonbinär über genderqueer bis hin zu Transmännern. "Heidi Klum lädt zur neuen Staffel der erfolgreichen ProSieben-Show alle Menschen ab 18 Jahren ein. Dabei spielt es für die Bewerbung keine Rolle, welchem Geschlecht sich die Bewerber:innen zugehörig fühlen", wird in einer Pressemitteilung erklärt.

Das ist der erste männliche Kandidat bei "Germany's Next Topmodel"

Heidi Klum selbst macht auf ihre ganz eigene Art auf die Neuerung aufmerksam und präsentiert in einem Instagram-Video einen ersten männlichen Kandidaten. "Kann ich Sie kurz was fragen?", säuselt sie in dem Clip an einen Flugbegleiter gerichtet. "Ich würde sie gerne casten. Hätten Sie Lust?" Der unbekannte Schönling scheint direkt begeistert zu sein und sagt zu. "Mein erstes männliches Model", freut sich die 50-Jährige. Von der vermeintlichen Spontan-Aktion hat Ehemann Tom Kaulitz nichts mitbekommen. Er hält im Flieger neben seiner Angetrauten ein Nickerchen.

Was die Fans von Heidi Klum davon halten, dass es bei GNTM ab sofort keine geschlechterspezifische Modelsuche mehr geben wird, ist nicht bekannt, da die Unternehmerin die Kommentarfunktion zu dem Beitrag gesperrt hat. Ob sie das auch aus Angst vor kritischen Kommentaren gemacht hat? Immerhin wird die Gender-Thematik in der Öffentlichkeit und Politik heiß diskutiert, immer wieder kommt es zu Anfeindungen von Personen außerhalb der heteronormativen Gesellschaft. Wie die Neuerung bei den Zuschauern ankommen wird, bleibt daher abzuwarten.