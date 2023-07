Verharmlost Andrea Kiewel Sonnenbrand und Krebs-Gefahr? Promi-Gast beim "ZDF-Fernsehgarten" ächzt

Auch am Sonntag lief wieder der "ZDF-Fernsehgarten" mit Moderatorin Kiwi. Die Unterhaltungssendung ist beliebt – auch wegen Andrea Kiewel. Doch ging sie jetzt mit einem Sonnenbrand-Spruch im Gespräch mit Schach-Großmeisterin Elisabeth Pähtz zu weit?

Schach-Großmeisterin Elisabeth Pähtz ist am Sonntagmittag beim "ZDF-Fernsehgarten" zu Gast gewesen. Die 38-Jährige reiste für das Motto "Es lebe der Sport" extra zum Mainzer Lerchenberg an – und stand Moderatorin Andrea Kiewel nicht nur Rede und Antwort, sondern spielte auch 90 Minuten lang Schach.

Lauf- und Denkspiel im "ZDF-Fernsehgarten": Elisabeth Pähtz nur im Halbschatten

Natürlich war es keine gewöhnliche Partie. Kiwi und die "ZDF-Fernsehgarten"-Redaktion stellten Elisabeth Pähtz beim Simultan-Schach auf die Probe . Pähtz musste gegen zehn Spieler gleichzeitig ran – bei 34 Grad. Die 38-Jährige rannte von Tisch zu Tisch, um sich den zehn Gegnern vom Verein Schachfreunde Mainz 1928 zu stellen. Anderthalb Stunden hatte sie Zeit, so viele Partien wie möglich zu gewinnen.

"ZDF-Fernsehgarten": Macht sich Andrea Kiewel über Sonnenbrand lustig?

Dabei kam die junge blonde Frau mit dem schulterfreien Kleid im Halbschatten ganz schön ins Schwitzen. Andrea Kiewel schaute immer wieder mit Co-Moderator Mickie Krause vorbei und löcherte Elisabeth Pähtz während des Denk- und Laufspiels mit Fragen.

Elisabeth Pähtz muss zwischen zehn Tischen laufen. Die Sonne scheint ihr auf die Schultern. © Screenshot ZDF

Andrea Kiewel zu "Fernsehgarten"-Promi: Fragwürdiger Spruch nach Sonnenbrand

Kiwi bemerkte zur Halbzeit, dass die Schachmeisterin mit dem hellen Hauttyp bereits rote Flecken von der Sonne hatte: "Hast du dich mit Sonnencreme eingecremt?" Pähtz antworte: "Das habe ich vergessen." Kiwi reagierte lapidar und schient einen Sonnenbrand zu verharmlosen: "Die Schultern sind schon rot, aber aus Rot wird Braun. Besser Rot als gar keine Farbe." Mickie Krause meinte, mit Solidarität punkten zu können: "Ich sehe auch aus wie ein Hummer."

Am Ende des Simultan-Schachs wurde Elisabeth Pähtz ein Pokal überreicht. Gegen sieben Gegner konnte die 38-Jährige siegen, drei Partien gingen Remis aus. "Was strengte am meisten an?", wollte Andrea Kiewel wissen. "Ich glaube, die Sonne", sagte Pähtz ehrlich und blickt ziemlich erschöpft in die TV-Kamera des "ZDF-Fernsehgartens". Ein kühles, schattiges Plätzchen hat sich Elisabeth Pähtz nach der Sendung wahrlich verdient.