Barbara Schöneberger kommentiert aggressive Performance von Maite Kelly: "Mit der will man sich nicht anlegen"

Am Samstagabend zeigte die ARD die ORF-Live-Show "Starnacht am Wörthersee" aus Klagenfurt. Die Eurovision-Sendung moderierten Barbara Schöneberger und Hans Sigl. Pikant war die Plauderei nach dem Auftritt von Maite Kelly, die das Lied "Du Schuft" performte.

Barbara Schöneberger und Hans Sigl kommentierten den Auftritt von Maite Kelly in der "Starnacht am Wörthersee".

Seit über zwei Jahrzehnten steht das Mega-Event fest im Kalender der Schlager-Fans. Die "Starnacht am Wörthersee" lockt jährlich Tausende Zuschauer nach Österreich – aber auch die TV-Zuschauer kommen bei der Übertragung stets auf ihre Kosten, wenn die größten Stars des Schlagers auf der Bühne in Klagenfurt performen. Die Show am Samstagabend ist dann das Highlight des Konzertwochenendes. Die Moderatoren Barbara Schöneberger und Hans Sigl ("Bergdoktor") führten 2023 durch die Live-Sendung.

ORF und ARD zeigten "Starnacht am Wörthersee" mit Maite Kelly, Andreas Gabalier und Andrea Berg

Unter den Gästen der "Starnacht am Wörthersee" waren 2023 die begehrtesten und erfolgreichsten Künstler der deutschsprachigen Schlager-Szene, wie Andrea Berg, Andreas Gabalier, Howard Carpendale, Maite Kelly, Vanessa Mai, Melissa Naschenweng oder Beatrice Egli. Das Besondere: Viele geladene Musiker legten gleich mehrere Auftritte auf der Open-Air-Bühne hin.

"Jetzt schnallen sich vor allem die Männer an": Hans Sigl über Auftritt von Maite Kelly

Kurz vor 21 Uhr durfte Maite Kelly zum ersten Mal auf die Bühne der "Starnacht am Wörthersee". Hans Sigl war offensichtlich selbst aufgeregt. "Jetzt schnallen sich vor allem die Männer im Publikum an. Mit ihrem Titel 'Ich suche einen Mann'...", begann der "Bergdoktor"-Schauspieler die Moderation, ehe ihm Kollegin Barbara Schöneberger ins Wort fiel und den Kelly-Songtitel korrigierte: "'Ich brauch einen Mann."

Nach Maite Kellys Performance übte sich Hans Sigl in Smalltalk und wollte von der Dreifach-Mutter wissen, wie denn ein perfekter Urlaubstag aussehe. Maite Kelly sagte, dass sie mit den Kindern in Österreich sei und nach der "Starnacht am Wörthersee" die Auszeit in den Bergen fortsetze. Maite Kelly verriet ihre Pläne: "Nichtstun und essen."

"Du Schuft": Maite Kelly mit wilder Feuer-Show bei der "Starnacht am Wörthersee"

Doch ehe sich Maite Kelly ins Auto setzen konnte, durfte sie ein zweites Mal auf die Bühne, um ihren Song "Du Schuft" zu präsentieren. Mit schwarzer Hose mit weitem Bein, einer engen Lederjacke und dunklem Make-up gab die 43-Jährige alles. Sie tanzte wild zur Feuershow, suchte immer wieder den Blickkontakt mit der Kameralinse und damit mit den TV-Zuschauern.

Maite Kelly präsentierte ihren Song "Du Schuft" © ORF/Screenshot

Schlager-Show: Barbara Schöneberger kommentiert aggressive Performance von Maite Kelly

Unter tosendem Applaus verließ Maite Kelly die "Starnacht am Wörthersee". Barbara Schöneberger konnte den Wirbel-Auftritt nicht unkommentiert lassen und meinte ziemlich direkt ins Mikrofon: "Mit der will man sich nicht anlegen. Da ist auch viel Aggression dringewesen." War dieser Kommentar so tatsächlich geplant? Hans Sigl war über diese Aussagen sichtlich überrascht und wollte lieber schnell über den Inhalt des Liedes reden: "Da müssen die Männer auch mal genau hinhören. Dann hört man auch 'Komm mir nicht mit deinem Charme'." Schöneberger plauderte noch kurz mit, machte Kellys Wirbel-Auftritt aber dann lieber doch nicht weiter zum Thema.

Doch auch in den sozialen Netzwerken wurde Maite Kellys Auftritt heiß diskutiert. "Viele Männer bleiben halt eher Single", ätzte ein Twitter-User. Ein anderer kritisierte "dieses theatralische Singen". Aber natürlich gibt es auch viel Lob für Maite Kelly und ihre Ohrwurm-Songs. "Sie ist die Powerfrau des Schlager", schrieb ein Instagram-Follower. Maite Kelly freute sich über diese Einschätzung und teilte diese Story sogar selbst in ihrem Account.

Gute Quoten: 2,74 Millionen Zuschauer schalteten ein

Freuen kann sich aber auch die ARD, denn über 2,74 Millionen Zuschauer schalteten die "Starnacht am Wörthersee" ein, was laut "DWDL" einem durchschnittlichen Marktanteil von 16,4 Prozent entspricht.