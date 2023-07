Daniela Katzenberger macht Mutter Iris Klein klare Ansage nach Trennung: "Hör doch mal auf zu Heulen"

Nach der Trennung von ihrem Ehemann Peter hat Iris Klein viele Tränen vergossen. Auch Tochter Daniela Katzenberger war von dem Ehe-Drama betroffen. In ihrer Sendung "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" macht sie ihrer Mutter deshalb nun eine deutliche Ansage.

Ein halbes Jahr nach den skandalträchtigen Schlagzeilen rund um die Affären-Gerüchte und Trennung bei Peter und Iris Klein kehrt noch immer keine Ruhe ein. Die Fronten sind nach wie vor verhärtet und auch Daniela Katzenberger leidet unter der Situation.

Wie es ihr kurz nach Bekanntwerden der Ehe-Probleme ihrer Eltern ging und wie sie ihre Mutter in dieser schweren Zeit erlebt hat, erklärt sie nun in ihrer eigenen Sendung "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca".

"Ich war bedient": So ging es Daniela Katzenberger nach Ehe-Aus von Mutter Iris Klein

Für die Reality-TV-Aktrice war das überraschende Liebes-Aus nicht leicht zu verarbeiten, denn immerhin war "Papa Peter", wie sie Peter Klein zuvor liebevoll nannte, über 20 Jahre lang Teil ihres Lebens. Vor allem die Tatsache, dass das eigentlich private Thema in der Öffentlichkeit stattfand, belastete sie sehr. "Ich war bedient, ich habe keinen Bock mehr gehabt. Ich hab gesagt: Ich mache nie wieder Fernsehen, ich hasse euch alle", sagt sie in der neuen Folge ihrer Sendung, die bereits auf dem Streaming-Dienst RTL+ zu sehen ist. Die TV-Ausstrahlung folgt am 12. Juli auf RTL2.

Besonders hart traf Daniela Katzenberger, dass Iris Klein emotional unter der Situation gelitten hat. Die Kult-Blondine versuchte daher, die 56-Jährige zu unterstützen und sie wieder aufzubauen. "Ich war dann in so einer Mutterrolle, ich habe sie getröstet." Jedoch plagte sie dabei besonders, dass sie ihre Mutter oft weinend erlebte. "Das ist wirklich sehr schlimm und ich schäme mich auch, das zu erzählen. [...] Wenn jemand was ganz Schlimmes erlebt hat und jeden Tag über Stunden am Heulen ist, über Monate hinweg, dann ist das irgendwann so, dass man denkt: Ach, jetzt heult sie schon wieder."

Weinende Iris Klein geht Daniela Katzenberger auf die Nerven: "Hör doch mal auf zu Heulen"

Wie Daniela Katzenberger weiter berichtet, sei sie nach einer Weile von Iris Kleins Tränen sogar genervt gewesen. Dass dieser Zustand von der 36-Jährigen sogar als Normalität wahrgenommen wurde, finde sie rückblickend betrachtet "so schlimm". Daher richtet sie in ihrer Sendung "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" auch eine deftige Ansage an ihre Mutter: "Jetzt hör doch mal auf zu Heulen. Guck mal nach vorne, reiß dich mal zusammen."

Auch wenn die Ehefrau von Schlagerstar Lucas Cordalis ihre Mutter nicht persönlich mit diesen klaren Worten konfrontiert, sondern im Gespräch mit ihrem Kamera-Team erzählt, scheinen diese ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Inzwischen ist Iris Klein wieder frisch verliebt und genießt ihr neues Leben ohne Peter Klein. Der Noch-Ehemann hingegen scheint für eine neue Frau in seinem Leben noch nicht bereit zu sein, wie er kürzlich im Gespräch mit der AZ erzählte: "Da habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust darauf."