Daniela Katzenberger schimpft über Peter Klein: "Haben es gemerkt, dass etwas nicht stimmt"

In der Doku-Serie äußert sich Daniela Katzenberger zum Fremdgeh-Skandal um Peter Klein und Yvonne Woelke. Sie habe Anzeichen für seine Untreue und eine Midlife-Crisis schon vor Mutter Iris Klein bemerkt...

"Es ist eine ganz krasse neue Situation", so spricht Daniela Katzenberger (36) über die Folgen des Fremdgeh-Skandals um Stiefvater Peter Klein. Er war seit ihrem 15. Lebensjahr "Papa Peter". Doch das war einmal, Kontakt besteht keiner mehr zum Ex von Mutter Iris Klein. In der fünften Episode der Katzenberger-Doku (seit 28.6. auf RTL+) geht es um die Ereignisse in Australien im Januar 2023. Peter Klein begleitete Lucas Cordalis ins Dschungelcamp – und soll sich mit Yvonne Woelke (Begleitperson von Djamila Rowe) vergnügt haben.

Daniela Katzenberger: Trennung ihrer Eltern ist Thema der Doku auf RTL2

Iris Klein, die seit fast 20 Jahren mit Peter Klein verheiratet ist, erfuhr aus den Medien, was in Down Under passiert sein soll. Während der Dschungelcamp-Staffel weilte sie zu Hause in der gemeinsamen Finca auf Mallorca. Wochenlang besuchte Daniela Katzenberger ihre Mutter, trocknete Tränen und brachte Essen in deren neue Wohnung. Gemeinsam war man fassungslos über die Vorfälle und die Umstände.

Nach Fremdgeh-Skandal um Peter Klein: "Ganze Familie ist zerbrochen"

"Eine ganze Familie ist zerbrochen. Ich habe keinen Papa und Sophia hat keinen Opa mehr (...). Da fehlt ein Stück vom Puzzle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er [Peter, Anm. d. R.] nicht mehr da ist", sagt Daniela Katzenberger in der Doku betroffen. Doch erste Anzeichen für Peter Kleins Veränderung will die 36-Jährige bereits vor Mutter Iris bemerkt haben, wie sie erklärt.

Ein Foto aus glücklichen Tagen: Iris Klein (re.) mit Ehemann Peter sowie ihren Töchtern Jenny Frankhauser (li.) und Daniela Katzenberger (2.v.li.). © imago/STAR-MEDIA

Daniela Katzenberger nennt Anzeichen für Midlife-Crisis bei Papa Peter Klein

Daniela Katzenberger zu Mama Iris: "Wir haben alle gemerkt, dass etwas nicht stimmt – außer du. Man hat schon gemerkt, dass er die typische Midlife-Crisis hat: Viel Training, Haare und Zähne neu gemacht." Iris konnte diese Anzeichen nicht deuten. Ein bevorstehendes Ehe-Aus zeichnete sich für sie nicht ab.

Daniela Katzenberger im Gespräch mit ihrer Mutter Iris Klein. © RTL2

Dennoch meint Iris Klein, dass ihr im Nachhinein vieles verdächtig vorkam. Peter Klein soll mit anderen Frauen Text-Nachrichten ausgetauscht haben. Das Handy habe er stets mit dem Display nach unten hingelegt und es nachts unter das Kopfkissen gesteckt.

Neuer Freund und Busen für Iris Klein

Für Iris Klein geht das Leben aber weiter – so hat es ihr Lucas Cordalis auch vorhergesagt. Sie hat seit wenigen Wochen einen neuen Mann an ihrer Seite. Kennenlernt haben sich beide auf einem Parkplatz vor einer Drogerie. Iris Klein will jetzt mehr an sich denken und nutzte die Trennungsphase auch für eine optische Veränderung: Nach einem Facelifting hat sich die Katzenberger-Mutter einer Brust-Operation unterzogen. Zwei über 500 Milliliter große Silikonkissen ließ sich Iris Klein einsetzen. Und auch die Lippen wurden beim Beauty-Doc aufgespritzt.

Peter Klein in der AZ: Wünsche mir, dass Daniela und Jenny auf Iris einwirken

Und wie kommt Peter Klein mit der Situation nach der Trennung klar? Er könnte die Lage seiner Stieftöchter Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser nachvollziehen, wie er der AZ sagte: "Ich verstehe, dass man eher zur eigenen Mutter hält. Ich fände es schlimmer, wenn sie sich gegen Iris wenden würden. Ich wünschte mir aber manchmal, dass sie auf die Mama einwirken und sagen: 'Jetzt fahr mal ein bisschen zurück. Das, was du aktuell machst, ist zu viel.' Das wäre ein schönerer Zug als einfach alles laufen zu lassen. Es wirkt halt ein bisschen doof."

Neue RTL-Sendung für Peter Klein und Yvonne Woelke

Doch noch ist es nicht so weit. Und auch mit einer Liebe hat es bei Peter Klein nicht geklappt. Yvonne Woelke beteuert, in keiner Beziehung zu sein. Mit Peter verbinde sie nur eine innige Freundschaft. Wie vertraut sich beide wirklich sind, kann man ab dem 25. Juli im TV sehen.

Yvonne Woelke und Peter Klein sind dann Kandidaten bei der RTL-Sendung "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge". Vier Teams treten im Handwerkerformat in Bau-Herausforderungen gegeneinander an. Aus Rohbauten soll in 24 Stunden eine perfekt eingerichtete Traumwohnung entstehen. Den Gewinnern winken stolze 50.000 Euro.