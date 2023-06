Wegen leiblichem Vater: Daniela Katzenberger äußert große Bedenken

Normalerweise zeigt sich Daniela Katzenberger von ihrer lustigen und unterhaltsamen Seite. Doch in der aktuellen Folge ihrer Doku-Soap "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" wird sie plötzlich emotional, denn sie spricht über ihren leiblichen Vater. Hat sie noch Kontakt zu Jürgen Katzenberger?

Mit ihrer Familie hat sich Daniela Katzenberger einen waschechten Promi-Clan aufgebaut. Neben ihr und Ehemann Lucas Cordalis sind auch Mutter Iris Klein und Schwester Jenny Frankhauser bekannt. Doch was ist mit ihrem leiblichen Vater Jürgen Katzenberger? Über ihn spricht die kultige TV-Blondine nur sehr selten. In ihrer Reality-Doku "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" machte sie nun eine kleine Ausnahme.

Im Hause Katzenberger-Cordalis-Klein ist aktuell viel geboten, der Trennungszoff von Mama Iris nimmt alle Beteiligten in Beschlag. Nach der angeblichen Affäre von Stiefvater Peter Klein herrscht zwischen der Familie und dem gelernten Maler und Lackierer Funkstille. Doch wie ist eigentlich das Verhältnis zu ihrem leiblichen Papa, Jürgen Katzenberger?

In Doku auf RTL2: Daniela Katzenberger spricht über ihren leiblichen Vater

In der vierten Folge der neuen Staffel von "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" (lief am 28.6.) kam die 36-Jährige kurz auf Jürgen Katzenberger zu sprechen. Mit ihrer Mutter Iris Klein besuchte die Reality-TV-Darstellerin einen sogenannten "Facereader", der das Gesicht samt Mimik lesen soll, um Probleme zu erkennen, um möglicherweise einen neuen Lebensweg einzuschlagen. Doch Daniela Katzenberger plagten vor dem Treffen Zweifel: "Es gibt so ein paar Themen, wo ich denke: 'Hätte man das Pflaster mal lieber drauf gelassen. So Themen wie etwa mit meinem Papa.'" Über ihren leiblichen Vater scheint sie nach wie vor nicht gerne sprechen zu wollen. Es ist wohl ein wunder Punkt.

Daniela Katzenberger: Kein Kontakt zu Vater Jürgen

Bereits in ihrem Podcast "Katze & Cordalis" erklärte Daniela Katzenberger im Juni 2022, nach wie vor keinen Kontakt zu Jürgen Katzenberger zu haben. "Mein Vater hat uns verlassen, da war ich drei [Jahre alt, d.R.]. Zu ihm habe ich auch überhaupt keinen Kontakt, bis heute nicht", sagte sie dazu und betonte: "Ich habe auch kein Interesse, ehrlich gesagt."

Vater und Oma meldeten sich nach TV-Bekanntheit bei der "Katze"

Die Beziehung der beiden scheint noch immer sehr schwierig zu sein, wie die "Katze" in der Vergangenheit öfters betonte. In der AZ sprach die 36-Jährige bereits 2011 sehr deutliche Worte aus. Angesprochen auf ihre Familie und ihren damals noch neuen Bekanntheitsgrad erwiderte Daniela: "Mein leiblicher Vater und meine Oma melden sich jetzt plötzlich nach einer Ewigkeit, nur weil ich im Fernsehen bin. Auf so was, sorry, sch**ß ich."

In ihrem Buch "Sei schlau, stell dich dumm" geht die Katze unter anderem auf ihre Vergangenheit mit ihrem Vater ein. Angeblich soll er ihre Mutter nicht gut behandelt haben. Iris sei sogar vor ihm ins Frauenhaus geflohen. Danielas Vater Jürgen hatte 2011 versucht, den Verkauf des Buches zu stoppen.

Daniela Katzenbergers Vater hat Mutter Iris Klein geschlagen

Gegenüber der "Bild" sagte der 55-Jährige damals: "Dass Daniela keine Ruhe gibt! Es war so lange Frieden zwischen uns und dann verbreitet sie nun wieder solche Geschichten." Dass er Iris geschlagen habe, gab Jürgen Katzenberger ein Jahr zuvor ebenfalls gegenüber der "Bild" zu: "Ja, ich habe sie geschlagen, das gebe ich zu und da bin ich bestimmt nicht stolz drauf. Aber sie hatte es damals verdient."

Papa Peter Klein über Daniela Katzenberger in der AZ: "Etwas traurig"

Ob die zerrüttete Beziehung zwischen Daniela und ihrem Vater Jürgen irgendwann wieder gut sein wird, ist fraglich. Auch das Verhältnis zu Stiefpapa Peter Klein scheint nach der Trennung von ihrer Mutter Iris Klein sehr angeschlagen zu sein, wie der 56-Jährige der AZ erst kürzlich bestätigte: "Ich war 20 Jahre lang Teil der Familie und habe die Mädels teilweise mit großgezogen. Daher ist es etwas traurig."