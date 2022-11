Verena Kerth im Brautkleid: Will sie mit Marc Terenzi vor den Altar schreiten?

Verena Kerth und Marc Terenzi haben auf Social Media mit Hochzeitsbekleidung kokettiert. Steht die Heirat denn so unmittelbar bevor? Oder liegt sie gar schon hinter dem Promi-Paar?

Ganz in weißer Spitze, turtelnd, strahlend: So glücklich und verliebt zeigen sich Marc Terenzi (44) und Verena Kerth (41) auf Instagram.

Seit Ende August sind die beiden ein Paar – und jenen bösen Zungen, die einen PR-Gag vermuten, setzen sie seither eine ganze Bilderflut mit verliebten Blicken und verschmusten Pärchenposen entgegen, nicht nur auf dem Münchner Oktoberfest.

Jetzt also haben der Ex von Sarah Connor (42) und die Ex von Oliver Kahn offenbar nach erst drei Monaten Beziehung den ganz großen Schritt in eine gemeinsame Zukunft gewagt. Oder?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Cremefarbener Anzug und weiße Spitze

Er im eleganten, sommerlich-cremefarbenen Anzug, sie im Brautkleid mit Spitzenbesatz turteln sie sich durch die sozialen Medien.

Ein klares Bekenntnis gibt es von Terenzi im Video, er trällert: "Who cares baby? I think I wanna marry you" – und zitiert damit natürlich den ultimativen Schmacht-Hit von Bruno Mars.

Die Follower beider Accounts sind bei so viel Liebe natürlich ganz und gar hingerissen.

"Jetzt bist du angekommen", schreibt ein Fan, und eine Followerin wünscht: "Viel Glück Euch beiden!" Eine weitere Stimme meint: "Wie süß seid ihr beiden bitte. Herzlichen Glückwunsch."

Ganz klar: Hier wollen einige an das Märchen der ganz großen Liebe ab Bekanntschaftswoche 12 noch glauben!

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Fan kritisch: "So eine wie Sarah (Connor) gibt es nur einmal!"

Mancher bewertet die Sachlage auch anders: "So eine wie Sarah gibt es nur einmal", schreibt jemand.

Und wer noch genauer hinschaut, wird schnell entzaubert (oder auch: beruhigt) - denn in Wahrheit besuchen Marc und Verena nur eine Brautmodenschau.

"Vielen Dank für diesen tollen Abend. Es war für uns beide etwas ganz Besonderes", schwärmt Terenzi. Also war's ein Probelauf, oder vielleicht doch ein inszenierter Auftritt für die Fotografen? Das wird sich wohl erst in den nächsten Monaten zeigen...