Urlaub ganz frivol: Wer oben ohne mit Verena Kerth im Pool plantscht

Die süßen Früchtchen sind nicht nur für Drinks da! Moderatorin Verena Kerth genießt ihre Auszeit von der Schickeria – mit Claudia Obert. Die Unternehmerin mag's frivol und freizügig: Nur zwei Orangenscheiben bedecken ihre intimen Stellen.

Endlich Urlaub! Verena Kerth (40) sonnt sich gerade mit Freundin Claudia Obert (60) auf Ibiza – und da geht's bekanntlich ausgelassen und feuchtfröhlich zu (nicht nur bei Pool-Spielchen).

Verena Kerth und Claudia Obert im Urlaub: "Wir üben, wie man die Millionen ausgibt"

Der AZ schicken die beiden ein Foto, das die Single-Ladys beim ausgiebigen Sonnenbad zeigt.

So sieht Lebensfreude aus: Verena Kerth und Claudia Obert plantschen im Pool auf Ibiza. © Privat

Während Verena Kerth im Pool an einem kühlen Drink nippt, setzt Claudia Obert offensichtlich auf nahtlose Bräune. Die Unternehmerin liegt oben ohne und gutgelaunt auf einer Luftmatratze im Pool. Nur zwei Orangenscheiben bedecken ihre intimsten Stellen.

"'Germany's Next Topmodel' ist vorbei. Das interessiert doch kein Mädchen mehr. Alle arbeiten jetzt an 'Germany's Next Millionaire'. Und wir sind auf der Klausurtagung. Wir üben also schon mal, wie man die Millionen ausgibt. Und nachher wie wir sie einnehmen", scherzt Claudia Obert in der AZ.

Klingt nach ganz viel Spaß, noch mehr Drinks und einem guten Plan...