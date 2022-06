Verena Kerth: Haare ab und Comeback als Superblondine

Radio-Moderatorin Verena Kerth befreit sich für den Sommer von ihrem Long Bob – und hat sich die Haare abschneiden lassen. Die neue Frisur der attraktiven Single-Lady ist nicht nur deutlich kürzer, sondern auch so blond wie lange nicht mehr.

Gesünder, frischer, blonder! Was für eine Frisur-Veränderung! Verena Kerth hat eine haarige Verwandlung hingelegt. Die 40-Jährige hat sich von ihrem schulterlangen Bob getrennt – und gleichzeitig tiefer in den Farbtopf greifen lassen. Exklusiv in der AZ zeigt die Münchnerin das Resultat von ihrem Friseur und besten Freund Santino Primavera.

Verena Kerth hat eine neue Frisur: Haar sind kürzer und blonder

Stolze zehn Zentimeter hat sich Verena Kerth abschneiden lassen. Der Long Bob ist passé, jetzt trägt die Moderatorin einen frecheren Kurzhaarschnitt. "Ich bin 40 geworden und da braucht eine Frau auch optisch eine Veränderung", erklärt Verena Kerth den Frisuren-Wandel. So kurz und so blond waren ihre Haare seit über zehn Jahren nicht mehr.

Vorher: Verena Kerth trug zuletzt einen Long Bob © imago/Sven Simon

Kerth und Primavera kennen sich schon lange, sie war gar Trauzeugin bei seiner Hochzeit. Das Vertrauen in seine Arbeit und der Mut zur kleinen Typ-Veränderung haben sich gelohnt! Denn: Die Single-Lady ist glücklich mit ihrer neuen Frisur. Aktuell probiert sie auch verschiedene Stylings aus – möglicherweise möchte es die Moderatorin gar noch punkiger, verrät sie der AZ.

Verändert hat sich neben der Haarlänge auch die Farbe. Aus einem warmen Blond wurde ein auffälliges Wasserstoff-Blond. Warum ist Kerth gern eine Superblondine? "Nicht, dass ich gern unterschätzt werde, aber blond zu sein, macht mir einfach selber gute Laune." Ihren Friseur sieht die 40-Jährige jetzt noch öfter: "Spätestens alle vier Wochen muss der Ansatz nachgefärbt werden."

Neben Verena Kerth hat übrigens auch "Wetten, dass..?"-Moderator Thomas Gottschalk eine neue Frisur. Die Show-Legende hat auf den Rat seiner Liebsten gehört und sich von ein paar Locken verabschiedet. Mit 72 Jahren wollte Gottschalk die Haare kürzen lassen. "Das neue Styling hab ich Karina zu verdanken. Sie sagt, ich sehe damit jünger aus, und alle geben ihr recht", sagt Gottschalk in "Bild". Und weiter: "Ich sehe nicht mehr aus wie ein Rockstar auf Rente."