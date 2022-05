Vera Int-Veen: Was ist über ihr Privatleben, Vermögen und Ehefrau Obi bekannt?

Vera Int-Veen ist spätestens seit "Schwiegertochter gesucht" aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Trotzdem beendet sie ihre TV-Karriere 2022. Was sind ihre Pläne abseits der Moderation? Wie lebt sie privat mit Ehefrau Obi und wie hoch ist ihr Vermögen?

Am 15. April 2007 flimmerte die erste Folge "Schwiegertochter gesucht" über die deutschen Bildschirme. Moderatorin Vera Int-Veen ist seitdem als Verkuppelungs-Expertin bei RTL im Einsatz. 2022 beendet sie jedoch ihre Fernsehkarriere. Was sind ihre Pläne?

Vera Int-Veen als Privatier: Sie investiert in Gewürze, Öl und Essig

Trotz ihrer TV-Rente will Vera Int-Veen nicht untätig bleiben. Gemeinsam mit ihrer Ehefrau Obi hat sie sich ein weiteres Standbein aufgebaut, wie sie im Mai 2022 im Gespräch mit dem RTL-Format " " verriet: "Alles, was mit guten Lebensmitteln zu tun hat, da sind wir ja schon seit Jahren unterwegs. Ich habe ein Kochbuch geschrieben, wir produzieren Gewürze, wir haben das eigene Öl, wir machen Essig, wir haben noch ganz viele Ideen."

Ihre neue Karriere gebe der Moderatorin eine "Fröhlichkeit und Leichtigkeit" im Leben zurück, wie sie betonte. Wenn sie gefragt werde, was sie denn nun arbeite, antworte sie darauf: "Ich bin jetzt Privatier."

Vermögen von Vera Int-Veen: Wie reich ist der RTL-Star?

Gegenüber RTL hat Vera Int-Veen auch offen und ehrlich über ihre finanzielle Situation gesprochen. Den Recherchen von Moderator Kena Amoa zufolge soll sich ihr Vermögen auf 1,5 Millionen Dollar belaufen. Darauf erwiderte sie locker: "Ich war jahrelang Produzentin, ich hab zehn Jahre eine tägliche Talkshow gemacht, ich war danach immer in Abendsendungen unterwegs. Obi und ich haben die Knete nie verprasst. 1,5 Millionen Dollar ist zu wenig. Wir haben mehr."

So hat Vera Int-Veen ihre TV-Karriere gestartet

An der Ludwig-Maximilians-Universität München studierte Vera Rechts- und Politikwissenschaft, was sie aber nie abschloss, und arbeitete nebenher in der Bavaria Filmstadt. Sie führte Touristengruppen als Tourguide durch die Filmstudios und begeisterte später als Warm-Upper das Publikum für Shows von Rudi Carrell, Thomas Gottschalk und den Sender Sat.1.

Aufgrund ihrer frechen Sprüche stand sie ab 1991 auch vor der Kamera. Sie moderierte verschiedene Kinder- und Jugendsendungen in der ARD, bevor sie 1996 mit "Vera am Mittag" ihre eigene Nachmittagstalkshow bekam. Bis 2006 war sie Gastgeberin von insgesamt 2.064 Folgen.

Vera Int-Veen outete sich 2006 als lesbisch

Im Jahr 2006 bekannte sich Vera Int-Veen deutschlandweit zu ihrer Homosexualität. Gegenüber der "Bunte" sagte die Moderatorin: "Ich lebe in einem sehr entspannten Umfeld mit engen Freunden und vor allem mit meiner Lebensgefährtin, die mir wirklich Halt gibt." Ob es sich bei der damaligen Freundin bereits um ihre jetzige Ehefrau Christiane, genannt Obi, handelte?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Freundin von Vera Int-Veen: Hochzeit mit Obi

Gegenüber RTL erzählte Vera, dass sie und Obi sich bereits seit 23 Jahren kennen. Zusammengefunden hatten die Frauen aber erst sieben Jahre später. Seit drei Jahren sind Vera und Obi verheiratet, was immer ein Wunsch von Veras verstorbener Mutter gewesen ist. "Ich bin eines Morgens wach geworden und dann war klar, ich habe keine Familie", erzählt Int-Veen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Planen Vera Int-Veen und Ehefrau Obi eine gemeinsame Familie?

Kinder sind bei Vera und ihrer Frau Obi offenbar kein Thema. Sie fühlen sich für gemeinsamen Nachwuchs mittlerweile zu alt, sagte die Moderatorin in einem Interview mit RTL: "Mit dem Verstand von heute und zwanzig Jahre jünger hätten wir wahrscheinlich auch welche adoptiert."

Kritik an Vera Int-Veen nach Skandal um "Schwiegertochter gesucht"

Seit 2007 verkuppelte Vera Singles bei "Schwiegertochter gesucht". In all den Jahren hat sie schon etliche Paare zusammengebracht, von denen auch einige vor den Traualtar getreten sind. Kritische Stimmen warfen der RTL-Sendung und Vera Int-Veen immer wieder die Bloßstellung der Kandidaten vor. Gegenüber "Closer" rechtfertigte sich die Moderatorin: "Wir machen Unterhaltung und operieren nicht am Herzen! Ich liebe diese Art der Unterhaltung."

Satiriker Jan Böhmermann sorgte 2016 für einen TV-Skandal, als er zwei Schauspieler bei "Schwiegertochter gesucht" einschleuste und dabei die fragwürdigen Praktiken einiger Produktionsteams enthüllte. Zu einem weiteren Skandal führte eine Folge 2017, als eine Kandidatin einen vermeintlich lebenden Fisch vor laufender Kamera aufschnitt. Die Tierschutzorganisation PETA stellte damals sogar Anzeige gegen RTL wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz sowie gegen die Tierschutzschlachtverordnung.