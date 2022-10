Vanessa Mariposa und Diogo Sangre: Hat sich das "Sommerhaus"-Paar getrennt?

Vanessa Mariposa und Diogo Sangre sind das neue Nachzügler-Paar im "Sommerhaus der Stars". Woher kennt man das Paar? Was ist über die beiden bekannt? Wie haben sie sich kennengelernt? Und sieht Vanessa Mariposa und Diogo Sangre schon wieder getrennt?

Im "Sommerhaus der Star" geht es heuer heiß her. Der Modedesigner Eric Sindermann (34) und seine Freundin Katharina Hambuechen trennten sich vor laufender Kamera und beschlossen dann freiwillig das Sommerhaus zu räumen. Auch Sascha Mölders und seine Frau Ivonne mussten nach der Nominierung die Sendung und das Haus verlassen.

Promis im "Sommerhaus der Stars": Neue Teilnehmer ziehen ein

In der siebten Folge gab es prominente Nachrücker. Die restlichen Bewohner und die Fans des Sommerhauses konnten sich auf Vanessa Mariposa und Diogo Sangre freuen. Die beiden sind das zweite Nachrücker-Pärchen der diesjährigen Staffel. Das "Sommerhaus der Stars" läuft immer mittwochs und sonntags um 20.15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

Warum bekannt? Wer ist Vanessa Mariposa aus dem Sommerhaus?

Vanessa Mariposa wurde als Vanessa Hofinger in Salzburg geboren. Heute tritt sie öffentlich mit ihrem Künstlernamen auf. Die Österreicherin arbeitete früher als Flugbegleiterin und präsentiert sich heute als Fitness-Influencerin und Model. 2021 landete Vanessa neben ihren Auftritten im Reality-TV durch einen Skandal in den Schlagzeilen. Von YouTuber Marvin Wildhage wurde sie in die Falle gelockt und machte Werbung für Fake-Produkte. Die Österreicherin entschuldigte sich daraufhin öffentlich, trennte sich von ihrer Managerin und entschied sich, die gesamte Gage im Zusammenhang mit dem Fake-Produkt zu spenden.

Diogo Sangre: Was weiß man über den Promi aus dem Sommerhaus?

Diogo Sangre wurde in Portugal geboren und ist heute Reality-TV-Star und Tätowierer. Der 27-Jährige lebt in Köln und betreibt dort sein eigenes Tattoo-Studio. Erste Bekanntheit erlangte Diogo im Jahr 2020 durch seine Verführer-Rolle bei der Dating-Show "Temptation Island". Der Flirt mit der damaligen Mitkandidatin Pia Peukmann schaffte es aber nicht über die Show hinaus. Außerdem war Diogo 2021 als Special Guest bei "Temptation Island VIP" zu sehen und Vanessa 2022 im "Club der guten Laune".

Wie haben sich die Sommerhaus-Stars kennengelernt?

Erstmals getroffen haben sich Vanessa und Diogo 2020 bei "Love Island". Anschließend sahen sie sich bei "Ex on the Beach 2021" und dann bei "Are You The One – Realitystars in Love 2021" wieder – wo sie dann schließlich ein Paar wurden. Seitdem hat die Beziehung gehalten – zumindest bis zu den Dreharbeiten für das "Sommerhaus der Stars". Im September 2021 zog Vanessa zu Diogo nach Köln.

Vanessa Mariposa und Diogo Sangre: Trennung und Beziehung-Aus?

Allerdings bestehen Zweifel daran, ob die Beziehung der beiden Realitystars immer noch so glücklich und überhaupt noch bestehend ist. Die Krisen-Gerüchte wurden bereits im Juli 2022 laut, als ein Insider gegenüber "Promiflash" auspackte und verkündete, dass das Paar sich getrennt habe. Grund dafür sei angeblich mehrfache Untreue gewesen. Ein mögliches Indiz: Vanessa Mariposa und Diogo Sangre folgen sich nicht (mehr) auf Instagram. Doch bestätigt haben dies die beiden bislang nicht.