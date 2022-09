"Kleiner Trottel": Anna-Maria Ferchichi poltert gegen Sommerhaus-Promi Patrick Rohmer

Wie jedes Jahr erregt "Das Sommerhaus der Stars" auch 2022 die Gemüter der Fans. Bushido-Ehefrau Anna-Maria Ferchichi verfolgt die Sendung ebenfalls - und schießt jetzt gegen Kandidat Patrick Rohmer.

Was ist eigentlich schon wieder bei "Das Sommerhaus der Stars" los? In der trashigen RTL-Show kämpfen Promi-Paare gemeinsam gegen ihre Konkurrenten um ein Preisgeld von 50.000 Euro. Doch bei "Bauer sucht Frau"-Star Patrick Rohmer hat man eher den Eindruck, dass seine eigene Freundin der Gegner sei. Das findet VIP-Zuschauerin Anna-Maria Ferchichi überhaupt nicht gut und teilt deshalb jetzt ordentlich aus.

Patrick Romer im RTL-"Sommerhaus": Anna-Maria Ferchichi ist "schockiert"

"Ich bin so schockiert über diesen Bauern", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. "Am Anfang war er einfach nur so ein kleiner Trottel, der total taktlose Sachen gegen die andere Leute gesagt hat."

Doch der fragwürdige Umgang mit Freundin Antonia Hemer macht die Ehefrau von Rapper Bushido offenbar ziemlich wütend. Während die "Sommerhaus"-Kandidatin bei einem Spiel aufgrund ihrer Höhenangst in Tränen ausbricht, wird sie von ihrer "besseren" Hälfte unter Druck gesetzt, statt unterstützt zu werden.

Fans poltern gegen "Sommerhaus"-Kandidat Patrick: "Ich bin entsetzt"

Diese Situation lässt Patrick Romer bei Anna-Maria Ferchichi in keinem guten Licht erscheinen. Ihrer Meinung nach habe der Reality-Star "null Empathie". "Sie fängt da an zu weinen und es ist ihm einfach egal. Er haut immer noch drauf. Ey, geht's noch?"

Mit ihrer Meinung über den TV-Bauern ist die 40-Jährige nicht allein. Auch im "Sommerhaus der Stars" zeigen sich Mitkandidaten wie Mario Basler und Sascha Mölders erschrocken über das Verhalten von Patrick Romer. In einem Gespräch nehmen ihn die beiden Fußballer ins Gebet und raten ihm, nicht so hart mit Freundin Antonia umzuspringen.

Auf Instagram reagieren viele Follower ebenfalls negativ auf die Szenen aus dem RTL-"Sommerhaus". In den Kommentaren seiner Instagram-Seite finden Kritiker deutliche Worte über Patrick Romer. "Ich bin entsetzt über das Verhalten deiner Freundin gegenüber. Sadistisch", schreibt ein Fan dazu. Ein weiterer erklärt: "Unterirdisch Herr Romer, echt unterirdisch. Respekt- und Anstandslos." Und wie hat Freundin Antonia das Geschehen in der TV-Sendung verarbeitet? Das wird wohl erst in der Wiedersehens-Show beantwortet.