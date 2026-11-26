Der Trubel um FC-Bayern-Star Manuel Neuer ebbt nicht ab. Nachdem Details über eine mögliche Trennung von seiner Ehefrau kurz nach der Geburt des zweiten Kindes die Runde gemacht hatten, zeigen sich jetzt einige Spielerfrauen des Münchner Vereins solidarisch mit Anika Neuer. Auch Ex-Frau Nina hat reagiert. Warum das besonders viel Sprengkraft hat, erklärt PR-Experte Ferris Bühler in der Abendzeitung.

Ein kurzer Klick, und schon dreht das Netz durch. In Zeiten von Social Media kann ein kleiner Like bereits große Auswirkungen haben – so wie bei Manuel Neuer. Nachdem die angebliche Trennung von Ehefrau Anika zahlreiche Schlagzeilen zur Folge hatte – der Torwart des FC Bayern soll seine Liebste kurz nach der Geburt des zweiten Kindes verlassen haben –, sorgen nun Neuers erste Ex-Frau und weitere Spielerfrauen für Furore. Im Interview mit der Abendzeitung erklärt Medienprofi Ferris Bühler die Hintergründe.

Wutrede wegen Manuel Neuer: Ex reagiert

Paartherapeutin Ruth Marquardt hat sich in einem Video über Manuel Neuer geäußert und betont, wie sehr sie sich über Väter aufrege, die ihre Partnerinnen nach der Geburt sitzen lassen würden. Der wurde rege geteilt, kommentiert und gelikt. Unterstützung bekam die Expertin für mentale Gesundheit von überraschender Seite: Unter anderem drückten Sophia Schneiderhan, Partnerin von Michael Ballack, Ann-Kathrin Götze, Ehefrau von Mario Götze, und Lina Kimmich, Ehefrau von Joshua Kimmich, den "Gefällt mir"-Button. Eine Reaktion sticht aber besonders hervor: Auch Nina Neuer, die Ex-Frau des Torwarts vom FC Bayern München, hat unter dem Clip einen Like hinterlassen.

PR-Experte über Reaktion von Nina Neuer: "Eine große öffentliche Botschaft"

Welche Bedeutung hat die Resonanz der FC-Bayern-Spielerfrauen? "Ein Like ist heute nicht einfach nur ein flüchtiger Klick", erklärt Ferris Bühler der Abendzeitung. "Bei einem derart heiklen Thema wird er als öffentliche Zustimmung und damit beinahe als Stellungnahme verstanden." Der PR-Experte weiß, welche Auswirkungen brisante Promi-Skandale haben können, und hat zum Thema " " erst kürzlich ein Buch veröffentlicht. Er ist sich sicher: "Gerade, wenn die Likes von Frauen aus dem Umfeld des FC Bayern kommen, entsteht schnell der Eindruck: Die wissen mehr. Ob das tatsächlich so ist, spielt für die öffentliche Wahrnehmung fast keine Rolle."

PR- und Medienexperte Ferris Bühler. © Thomas Buchwald

Dass Nina Neuer ebenfalls öffentlich reagiert hat, habe Ferris Bühler zufolge "besonders viel Sprengkraft". Zwar hat die Neuer-Ex-Frau sich nicht selbst zu Wort gemeldet, aber: "Viele werden ihre Reaktion als nachträgliche Bestätigung oder als Urteil über Manuel Neuers Verhalten interpretieren. Was Nina Neuer tatsächlich damit sagen wollte, weiß nur sie selbst. Aus Sicht der Aufmerksamkeit ist ihre Reaktion aber wirkungsvoller als die Likes der anderen Frauen, weil sie eine gemeinsame Vergangenheit mit Manuel Neuer hat. Dadurch wird aus einem kleinen digitalen Zeichen eine große öffentliche Botschaft."

Manuel Neuer war mit Ex Nina von 2017 bis 2020 verheiratet. © BrauerPhotos

Folgen für Manuel Neuer: Medienprofi warnt vor beschädigtem Image

Welche Folgen kann der aktuelle Trubel für Manuel Neuer haben? "Die größte Gefahr besteht darin, dass aus einer unbestätigten privaten Geschichte ein öffentliches Urteil wird", betont der Medienprofi im Interview mit der Abendzeitung. "Manuel Neuer wird dann plötzlich nicht mehr als herausragender Torhüter wahrgenommen, sondern auf die Rolle des vermeintlich verantwortungslosen Ehemanns und Vaters reduziert. Das kann sein Image beschädigen, Sponsoren und Verein unter Druck setzen und vor allem die Familie zusätzlich belasten."

Ob Manuel Neuers Image durch den aktuellen Trubel nachhaltig beschädigt wird? © BrauerPhotos

Die Aufmerksamkeit, die Manuel Neuer aktuell bekommt, dürfte für den Star des FC Bayern München eher unfreiwillig sein. Er selbst hat sich bislang noch nicht dazu geäußert und wurde stattdessen bei seinem Reha-Aufenthalt in Brasilien mit einer jungen Frau abgelichtet. "Manuel Neuer muss die Gründe für eine mögliche Trennung nicht öffentlich erklären, aber völliges Schweigen hat einen Preis: Es schafft ein Vakuum, das andere mit Spekulationen, Vorwürfen und eigenen Interpretationen füllen", erklärt Ferris Bühler dazu. "Aus kommunikativer Sicht wäre deshalb ein kurzes, menschliches Statement sinnvoll. Keine Details, keine Rechtfertigung, sondern eine klare Haltung: Das Wohl der Kinder steht an erster Stelle, und er nimmt seine Verantwortung als Vater unabhängig von der Beziehungssituation wahr."

Trennung nach der Geburt: Das sagt eine Paartherapeutin der Abendzeitung

Was tatsächlich hinter der angeblichen Trennung im Hause Neuer steckt, ist öffentlich bislang nicht bekannt. Paartherapeutin Hannah Gensch sagte der Abendzeitung zu den Hintergründen, wenn ein Mann seine Frau kurz nach der Geburt sitzen lässt: "Natürlich ist eine Trennung unmittelbar nach der Geburt maximal herausfordernd, weil die Mutter sich körperlich erholt, hormonell im Ausnahmezustand ist und das Neugeborene rund um die Uhr Versorgung braucht. Trotzdem ist eine Trennung selten ein spontaner Entschluss aus Bösartigkeit. Oft ist es der Endpunkt einer langen, stillen Entfremdung, bei der die Beteiligten schlicht am Limit ihrer Kräfte angekommen sind."