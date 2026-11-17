Kurz nach der Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes wird die Trennung von Bayern-Torhüter Manuel Neuer und Ehefrau Anika publik. Bestätigt hat das Paar die Berichte bislang nicht. Doch warum zerbrechen manche Beziehungen ausgerechnet in einer solchen Ausnahmesituation? Eine Paartherapeutin erklärt in der Abendzeitung, warum eine Geburt zur Zerreißprobe werden kann, welche Warnsignale es gibt und weshalb eine Trennung im Wochenbett oft eine lange Vorgeschichte hat.

Trennung statt Familienglück! Manuel Neuer (40) und Ehefrau Anika (26) sollen nach drei Jahren Ehe kein Paar mehr sein. Das bestätigen gemeinsame Freunde der Abendzeitung. Zuvor hatte "Bild" über das Ehe-Aus berichtet. Bayern-Kapitän Neuer soll bereits aus der gemeinsamen Villa am Tegernsee ausgezogen sein. Erst im Spätsommer war das zweite gemeinsame Kind zur Welt gekommen. Neben dem jüngsten Nachwuchs haben Manuel und Anika Neuer bereits Sohn Luca (2).

Manuel Neuer und Ehefrau Anika: Trennung nach Baby Nummer zwei

Wie kann es passieren, dass eine Beziehung nach einer Geburt zerbricht? Ist eine solche Trennung tatsächlich so ungewöhnlich, wie sie für Außenstehende wirkt? Und welche psychologischen Dynamiken spielen in dieser besonders sensiblen Lebensphase eine Rolle? Die Abendzeitung hat darüber mit der Münchner gesprochen.

Liebes-Krise nach der Geburt: AZ-Interview mit einer Paartherapeutin

AZ: Eine Trennung wenige Tage nach der Geburt des gemeinsamen Kindes stößt gesellschaftlich auf großes Unverständnis. Ist dieser Zeitpunkt tatsächlich besonders problematisch?

HANNAH GENSCH: Von außen betrachtet löst dieser Zeitpunkt fast reflexartig moralische Empörung aus. In unserer gesellschaftlichen Vorstellung ist das Wochenbett eine geschützte Blase voller Glück, in der man zusammenhält – wer da geht, gilt schnell als herzlos. Aus psychologischer Sicht müssen wir das aber differenzierter betrachten. Natürlich ist eine Trennung unmittelbar nach der Geburt maximal herausfordernd, weil die Mutter sich körperlich erholt, hormonell im Ausnahmezustand ist und das Neugeborene rund um die Uhr Versorgung braucht. Trotzdem ist eine Trennung selten ein spontaner Entschluss aus Bösartigkeit. Oft ist es der Endpunkt einer langen, stillen Entfremdung, bei der die Beteiligten schlicht am Limit ihrer Kräfte angekommen sind. Jemanden zum Bleiben zu verurteilen, obwohl die Basis längst weggebrochen ist, hilft am Ende weder der Partnerin noch den Kindern – denn Kinder spüren Spannungen und Kälte im Raum sofort, selbst wenn darüber geschwiegen wird.

Paartherapeutin Hanna Gensch aus München ist auch Autorin ("ADHS in LOVE", Beltz-Verlag). © Jasmin Breidenbach

Hannah Gensch: Moralische Empörung, weil das Wochenbett eine Blase voller Glück ist

Ist eine Trennung nach einer Geburt also tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich?

Für das Umfeld wirkt so ein Schritt wie ein Blitz aus heiterem Himmel – in der Paarrealität ist er das aber fast nie. Eine Trennung passiert nicht innerhalb von drei Tagen: sie hat meistens einen langen Vorlauf, der für Freunde, Familie oder Bekannte unsichtbar bleibt. Gerade in der Schwangerschaft wird viel gedeckelt. Man will die werdende Mutter nicht belasten. Man funktioniert im Alltag mit vielleicht älteren Kindern, organisiert das Kinderzimmer und hofft insgeheim, dass das neue Baby alles wieder kitten wird. Wenn das Baby dann da ist, fällt diese letzte Klammer der Vorfreude und des Durchhaltens weg.

Statistik: Beziehungszufriedenheit sinkt nach der Geburt

Was können mögliche Gründe sein?

Auslöser für den endgültigen Bruch können dann scheinbar banale Alltagskonflikte unter Schlafmangel sein, ein tiefes Gefühl der Einsamkeit trotz gemeinsamer Elternschaft oder das Eingeständnis, dass die romantische Liebe komplett einer reinen Zweckgemeinschaft gewichen ist. Statistisch gesehen ist das übrigens gar nicht so selten, wie man denkt. Studien zeigen, dass die Beziehungszufriedenheit bei rund zwei Dritteln aller Paare nach der Geburt eines Kindes deutlich sinkt und die ersten beiden Lebensjahre des Kindes zu den trennungsanfälligsten Phasen überhaupt gehören.

"Plötzlich regieren Schlafentzug und hormonelle Umstellungen"

Kann die Geburt eines Kindes eine bereits angeschlagene Beziehung endgültig zerbrechen lassen?

Ja, absolut. Eine Geburt wirkt wie ein gnadenloses Brennglas auf jede Beziehung. Was vorher im Alltag noch irgendwie kompensiert werden konnte – durch Arbeit, Ablenkung, Sport oder getrennte Freiräume – bricht unter den Bedingungen eines Neugeborenen zusammen. Plötzlich regieren Schlafentzug, hormonelle Umstellungen, neue Rollenverteilungen und maximale Verantwortung. Wenn ein Paar schon vor der Geburt keine gute Streitkultur hatte oder emotionale Distanz herrschte, wirkt dieser Ausnahmezustand wie ein Brandbeschleuniger. Es fehlt schlicht die Energie, um Konflikte noch höflich wegzulächeln.

Enormer Schmerz und Schuldgefühle: Ein Neugeborenes steht eigentlich für Zukunft

Was geht in einem Paar vor, wenn wenige Tage nach der Geburt plötzlich feststeht: Wir schaffen es nicht mehr zusammen?

In dem Moment, in dem diese Entscheidung fällt, herrscht meistens kein lautes Drama mehr, sondern eine tiefe, erschöpfte Klarheit – gepaart mit enormem Schmerz und Schuldgefühlen. Auf der einen Seite steht die Erleichterung, die Fassade endlich fallen lassen zu dürfen und nicht mehr gegen die eigene innere Wahrheit anspielen zu müssen. Auf der anderen Seite steht der Schock über den Verlust des gemeinsamen Lebensentwurfs. Man hält ein Neugeborenes im Arm, das eigentlich für Zukunft und Aufbruch steht, und verabschiedet sich gleichzeitig von der klassischen Kernfamilie. Das Nervensystem beider Partner läuft in dieser Phase auf Hochtouren, weil Bindungssicherheit und Alltagsorganisation gleichzeitig wegbrechen.

Wie gelingt es Eltern, unmittelbar nach einer Trennung trotzdem gemeinsam Verantwortung für Kinder zu übernehmen?

Der wichtigste Schritt ist eine saubere innere Trennung zwischen der Paarebene und der Elternebene – auch wenn das im akuten Trennungsschmerz extrem schwerfällt. Als Liebespaar mag man gescheitert sein, als Eltern bleibt man ein Leben lang verbunden. Gerade mit einem Neugeborenen und einem Kleinkind braucht es jetzt glasklare, verlässliche Strukturen statt emotionaler Grundsatzdiskussionen zwischen Windeln und Fläschchen. Mein konkreter Rat für solche Phasen: Klärt organisatorische Dinge wie Betreuungszeiten, Entlastung im Wochenbett und Übergaben schriftlich und sachlich, fast wie in einem guten Projektteam. Holt euch außerdem sofort praktische Unterstützung von außen – Familie, Freunde oder eine Haushaltshilfe –, damit die Mutter körperlich entlastet ist und emotionaler Raum zum Durchatmen entsteht, ohne dass der Ex-Partner der einzige emotionale Ansprechpartner sein muss.