Nach Bericht über Ehe-Aus bei Mauel Neuer: Hier zeigt sich der Schwiegervater

Laut eines Medienberichts haben sich FC-Bayern-Kapitän Manuel Neuer und seine Ehefrau Anika getrennt. Erst vor Kurzem war das zweite gemeinsame Kind der beiden auf die Welt gekommen. Neuers Schwiegervater lächelt die Gerüchte weg.

Das kommt überraschend: Manuel Neuer ist offenbar wieder Single. Wie die "Bild" am Freitagabend berichtete, haben sich der Kapitän des FC Bayern und seine Ehefrau Anika getrennt. Angeblich ist der FCB-Kapitän bereits aus der gemeinsamen Villa am Tegernsee ausgezogen. Eine offizielle Bestätigung für die Trennung gab es zunächst nicht.

Auch nicht am Samstagabend. Neuers Schwiegervater Carsten Bissel, einer der angesehensten Wirtschafts-Anwälte Bayerns, ließ sich jedenfalls nichts vom Ehe-Aus seiner Tochter anmerken. Der Präsident von Handball-Bundesligist HC Erlangen feierte auf der Tribüne in der PSD Bank Nürnberg Arena den 30:28-Sieg seines Teams gegen den HC Hamburg.

Manuel Neuers Schwiegervater Carsten Bissel ist Präsident von Handball-Bundesligist HC Erlangen. © IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Auch Neuer selbst war in der Vergangenheit immer wieder an der Seite seines Schwiegervaters bei Heimspielen der Erlanger in der Halle. Zu den Trennungsgerüchten um seine Tochter äußerte sich Bissel nicht.

Das kolportierte Ehe-Aus von Manuel und Anika Neuer kommt durchaus unerwartet. Erst im Spätsommer war das zweite gemeinsame Kind des Paares auf die Welt gekommen – das Familienglück schien perfekt.

Ein Bild aus glücklichen Zeiten: Manuel Neuer und seine Ehefrau Anika auf der Tribüne der Allianz Arena. © IMAGO

Manuel und Anika Neuer haben zwei gemeinsame Kinder

Für den 40-Jährigen und die 26-Jährige ist es das zweite Kind, Sohn Luca war bereits im März 2024 geboren worden. Manuel Neuer und Anika, die selbst eine erfolgreiche Zweitliga-Handballspielerin (ESV 1927 Regensburg) ist und zusätzlich als Pilates-Lehrerin arbeitet, gaben sich 2023 standesamtlich das Jawort und feierten 2025 eine große Traumhochzeit in Italien.

Für den Weltmeister von 2014 wäre es die zweite Ehe, die in die Brüche geht. 2020 ließ er sich von seiner damaligen Lebensgefährtin Nina scheiden, der er drei Jahre zuvor das Jawort gegeben hatte.