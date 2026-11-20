In den letzten Tagen haben Manuel Neuer und Ehefrau Anika für viel Getuschel in der Münchner High Society gesorgt. Jetzt wurde bekannt: Der FC-Bayern-Torwart weilt aktuell in Brasilien – und wurde jetzt mit einer unbekannten Frau abgelichtet.

Was macht Manuel Neuer denn plötzlich in Brasilien? Der Ex-Nationaltorhüter und Star des FC Bayern München setzt seine Reha nach einem Sehnenteilriss aktuell in Südamerika fort. Ein Video, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt den 40-Jährigen nun mit einer unbekannten Frau.

Manuel Neuer in Brasilien: Wer ist die unbekannte Frau?

Dass Manuel Neuer seine Behandlung nicht komplett in Deutschland absolviert, ist mit seinem Arbeitgeber abgesprochen. "Aufgrund der Gesamtsituation haben wir zugestimmt, dass er die Reha auch woanders fortsetzen kann", sagt ein Sprecher des FC Bayern zu " ". Aber wer ist seine weibliche Begleitung? Auf dem Kurznachrichtendienst X ist ein Clip des Torhüters viral gegangen, der ihn mit der Frau in einem brasilianischen McDonalds zeigt. "Bild" liegt ein weiteres Video vor, in dem er mit der Unbekannten auf einem Moped sitzt. Dabei soll es sich dem Blatt zufolge um eine Physiotherapeutin handeln.

Am Mittwoch (25. November) kehrt Manuel Neuer offenbar wieder nach München zurück, um seine Reha in der Säbener Straße fortzusetzen. Dem 40-Jährigen ist dann wohl wieder eine große mediale Aufmerksamkeit sicher, denn Medienberichten zufolge soll die Ehe mit seiner Frau Anika gescheitert sein – kurz nach der Geburt des zweiten Kindes.

Manuel Neuer mit unbekannter Frau in Brasilien. © Screenshot X/luanszszsz

Trennung nach Geburt eines Kindes: Paartherapeutin erklärt Hintergründe

Paartherapeutin Hannah Gensch sagte der Abendzeitung über ungewöhnliche Situationen, in denen sich Paare nach der Geburt eines Kindes trennen: "Für das Umfeld wirkt so ein Schritt wie ein Blitz aus heiterem Himmel – in der Paarrealität ist er das aber fast nie. Eine Trennung passiert nicht innerhalb von drei Tagen: Sie hat meistens einen langen Vorlauf, der für Freunde, Familie oder Bekannte unsichtbar bleibt. Gerade in der Schwangerschaft wird viel gedeckelt. Man will die werdende Mutter nicht belasten. Man funktioniert im Alltag mit vielleicht älteren Kindern, organisiert das Kinderzimmer und hofft insgeheim, dass das neue Baby alles wieder kitten wird."