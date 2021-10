UK-Moderator offenbart: Prinz Harry küsste ihn bei wilder Partynacht

Prinz Harry war lange Zeit als Party-Prinz bekannt. Ein britischer Moderator erzählt nun von einer wilden Nacht mit dem 37-Jährigen - kurz bevor er seine heutige Ehefrau Herzogin Meghan traf.

Seit 2016 ist Prinz Harry mit Herzogin Meghan glücklich, mittlerweile haben die beiden mit Archie (2) und Lilibet (4 Monate) sogar zwei gemeinsame Kinder.

Wilde Party-Nacht mit Prinz Harry

Doch das Leben des 37-Jährigen war nicht immer so familiär: Bevor er mit der Ex-Schauspielerin zusammenkam, war der Rotschopf vor allem als Party-Prinz bekannt. Nun packte ein britischer Moderator aus dem Leben vor der Ehe des Enkels der Queen aus und verriet von einer wilden Nacht mit Harry.

Paddy McGuinness mit seiner Ehefrau Christine Martin. © IMAGO / PA Images

In seiner Autobiografie "My Lifey" schreibt Paddy McGuinness, der die britische Version von "Take Me Out" und "Top Gear" moderiert, laut " ": "Zu sagen, wir hätten nah getanzt, ist untertrieben - unsere Oberkörper haben sich berührt. Dann hat er mir das Shirt ausgezogen. Ich war also halbnackt, hatte ein Bier in jeder Hand und tanzte mit Prinz Harry."

Prinz Harry eine "absolute Legende"

Und weiter: "Dann haben wir aufgehört zu tanzen und als uns alle zugejubelt haben, haben wir uns umarmt und er gab mir einen Schmatzer auf den Mund." Danach habe der Prinz den Club verlassen und die Gäste seien sich einig gewesen: Harry ist eine "absolute Legende", so Paddy McGuinness

Zugetragen haben soll sich das Ganze im Juni 2016, wenige Wochen vor dem Blind-Date des Royals mit Meghan Markle. Sie sollen sich im Juli 2016 kennengelernt haben.