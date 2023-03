Trennungsgerüchte bei Verena Kerth und Marc Terenzi: Jetzt spricht das Promi-Paar

Es wird nicht ruhig um Verena Kerth und Marc Terenzi. Das Promi-Paar sorgt aktuell mit seiner turbulenten Beziehung für Schlagzeilen, manche spekulieren sogar über eine Trennung. Was halten die beiden Reality-TV-Stars von dem Getuschel um ein Liebes-Aus?

Band-Rauswurf, durchfeierte Nächte und ein blaues Auge – Sänger Marc Terenzi steht aktuell in den Schlagzeilen. Doch ist die Party nun zu Ende? Es wird bereits über eine Trennung zwischen dem Sänger und Verena Kerth getuschelt. Was ist dran an den bösen Gerüchten? Wie reagiert das Promi-Paar darauf?

Turtelfoto von Verena Kerth und Marc Terenzi: So treten sie den Trennungsgerüchten entgegen

Verena Kerth und Marc Terenzi befinden sich aktuell auf Sylt und genießen die Zeit zu zweit. In der AZ erklärte die Moderatorin den angeblich lautstarken Zoff: "Laut kann es bei uns werden, wenn wir natürlich viel Spaß haben." Einen handfesten Streit habe es demnach bei dem verliebten Pärchen nicht gegeben.

Auch auf Instagram präsentieren sich die beiden nach wie vor als Turteltäubchen, posierten nach den Schlagzeilen am Dienstagabend (28. März) in der Instagram-Story von Verena Kerth demonstrativ als Paar – Herzchen-Emojis inklusive. Und auch am Mittwoch wurde beim gemeinsamen Frühstück in der Lässig Bar im Hotel Strandhörn weitergeturtelt, bevor es zum Dinner in die Sansibar, dem Promi-Hotspot auf Sylt, ging.

Marc Terenzi und Verena Kerth turteln die Gerüchte um ein Liebes-Aus weg. © Instagram/verenakerth

Verena Kerth betont: "Unsere Liebe ist stärker als jeder Gegenwind"

Zwischen Verena Kerth und Marc Terenzi ist es also weiterhin die große Liebe. "Ich dachte, auf Sylt herrscht ein rauer Wind, dabei ist bei uns hier eitler Sonnenschein", sagte die Münchnerin im Gespräch mit der AZ. "Zwischen Marc und mir ist alles wunderbar. Unsere Liebe ist stärker als jeder Gegenwind." Und auch der Sänger zeigt sich nach wie vor schwer verliebt in seine Dschungelprinzessin: "Wir planen jetzt weiter unsere Hochzeit. Ich freue mich auf einen neuen Lebensabschnitt." Da dürften der Rauswurf aus der Band "Team 5ünf" wohl schnell vergessen sein. Schließlich will Marc Terenzi jetzt Solo durchstarten.