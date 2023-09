Trennung auf Zeit besiegelt: Prinz William reist ohne seine Ehefrau Kate ab

Prinz William ist bei einer Finalisten-Verkündung in New York – jedoch ohne Kate an seiner Seite. Auch im November soll der Prinz wieder allein verreisen. Liegt das an einer möglichen Ehekrise?

21. September 2023 - 06:38 Uhr | AZ

William und Kate gemeinsam bei einem Besuch in Wales © imago/avalon