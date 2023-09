"Mentale Herausforderung": Prinzessin Kate spricht über Zustand der Ehe mit ihrem Mann Prinz William

Seltene private Einblicke in das Eheleben von Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate. In einem Podcast sprechen beiden von Rivalität und Konkurrenzdenken.

Royale Rivalität – ausgerechnet beim zukünftigen König William und seiner Ehefrau Prinzessin Kate (41). Das plauderten die Eheleute jetzt im Sport-Podcast "The Good, The Bad & The Rugby" aus. Es sind erstaunliche private Details über den Zustand der Ehe. Solche Töne kennt man aus dem britischen Königshaus eigentlich gar nicht. Doch seit dem Tod von Queen Elizabeth II. übernehmen Kate und William immer mehr wichtige Termine im Dienst der Krone und unterstützen so König Charles (74) und Königin Camilla (76).

Podcast von Mike Tindall: Prinzessin Kate und Prinz William zu Besuch

Doch warum nahmen Kate und William die Podcast-Einladung überhaupt an? Gastgeber von "The Good, The Bad & The Rugby" ist Mike Tindall (44), der Ehemann von Williams Cousine Zara (42). Sie ist die Tochter von Charles' Schwester Prinzessin Anne (73) und galt als die Lieblings-Enkelin von Elizabeth II.

"Weiß nicht, woher das kommt": Kate äußert sich über Rivalität in Ehe mit William

Kate und William berichteten dem Ex-Rugby-Spieler Mike Tindall, dass Konkurrenz ein wesentlicher Bestandteil ihrer Ehe sei, gar eine ewige Rivalität würde herrschen. "Ich weiß nicht, woher das kommt", sagte Kate und ergänzte: "Ich glaube nicht, dass wir jemals ein Tennisspiel beenden konnten. Es wird zu einer mentalen Herausforderung zwischen uns beiden." Prinz William (41) sieht das ähnlich und bestätigte das existierende Konkurrenzdenken. Wer ist dem anderen stets mental und sportlich überlegen? Wer kann gewinnen?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Tränen bei Prinz William: Warum der Thronfolger weinen musste

Prinz William berichtete außerdem, dass bei ihm wegen eines sportlichen Wettkampfes gar schon die Tränen geflossen sind. "Das einzige Mal, dass ich wegen Sport geweint habe, war, als Zara gewonnen hat. Ich glaube, das war bei der Europameisterschaft." Drei Mal holte Zara Tindall als Springreiterin bei Europameisterschaften die Gold-Medaille. Bei den Olympischen Spielen 2012 gewann sie Silber.

Prinz William, Ehefrau Kate und Tante Anne sind Schirmherren der Rugby-Verbände von England, Wales und Schottland. Die Rugby-Weltmeisterschaft findet derzeit in Frankreich statt.