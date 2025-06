Trauriger Wunsch von Prinzessin Kate: "Haben sie noch nicht getroffen"

Am Mittwoch sollte für den Palast eigentlich ein Freudentag anstehen, doch die Stimmung bei den Royals dürfte gedrückt sein. Vor allem Prinzessin Kate scheint traurig zu sein über einen sehr prominenten Geburtstag.

Prinzessin Kate hat in den letzten Jahren einiges durchmachen müssen: Erst kam es zum öffentlichen Bruch mit Schwager Prinz Harry und dessen Frau Herzogin Meghan. Dann erlebte sie einen Shitstorm, weil sie ein Familienfoto mit ihren Kindern manipuliert hatte, und schließlich wurde ihre Krebserkrankung publik. In den letzten Wochen und Monaten zeigte sie sich aber trotzdem gut gelaunt und war stets zu Scherzen aufgelegt. Doch ein besonderer Geburtstag könnte die künftige Königin jetzt traurig zurücklassen.

Prinzessin Kates trauriger Wunsch für Prinzessin Lilibet

Am 4. Juni 2021 feierte das britische Königshaus die Geburt von Prinzessin Lilibet. Die Tochter von Prinz Harry und Herzogin Meghan wächst aber nicht am Hof auf, denn ihre Eltern haben Großbritannien bereits vor Jahren den Rücken gekehrt. Jetzt ist die kleine Royal vier Jahre alt geworden. Was für das Königshaus eigentlich Anlass zur Freude sein sollte, könnte besonders für Prinzessin Kate einen bitteren Nachgeschmack haben.

Bereits kurz nach der Geburt von Lilibet war klar, dass der Haussegen im Palast gewaltig schief hängt. Angesprochen auf ihre Nichte sagte Prinzessin Kate damals: "Ich wünsche ihr nur das Beste. Ich kann es nicht erwarten, sie kennenzulernen, denn bislang haben wir sie noch nicht getroffen."

Aus heutiger Sicht birgt dieser Wunsch eine gewisse Traurigkeit, denn Royal-Insidern zufolge soll das Treffen bis heute nicht stattgefunden haben. Während Kate mit Ehemann Prinz William und den Kindern in Großbritannien lebt, wächst die Tochter von Prinz Harry und Herzogin Meghan in den USA auf.

Royal-Insiderin stellt klar: Kein Treffen von Lilibet mit Kate und William

Danielle Stacey, die royale Berichterstatterin des US-Magazins , sagte noch vor wenigen Monaten über die Situation zwischen den zerstrittenen Familien: "Es wurde nie offiziell bestätigt, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales und ihre Kinder Prinzessin Lilibet getroffen haben." Zwar feierten die Sussexes den ersten Geburtstag ihrer Tochter 2022 in ihrer ehemaligen Residenz Frogmore Cottage, doch Kate und William waren damals nicht mit dabei. Offiziell wurde von terminlichen Schwierigkeiten gesprochen.

Ob es bislang tatsächlich zu keinem Treffen zwischen Lilibet und ihrer royalen Familie gekommen ist, ist nicht bekannt. Eine deutliche Sprache spricht aber, dass weder das Königshaus noch Prinz Harry und Herzogin Meghan je öffentlich über eine Zusammenkunft gesprochen haben. Selbst in seiner Biografie "Reserve" erwähnt der gefallene Sohn von König Charles eine Begegnung seiner Tochter mit seinem Bruder und der Schwägerin mit keinem Wort. Das Zerwürfnis zwischen den Parteien scheint tief zu gehen, denn auf den Social-Media-Kanälen des Königshauses gibt es keine öffentlichen Glückwünsche an Prinzessin Lilibet.