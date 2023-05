Tradition, Party und Fans: Mittendrin bei der Krönung von Charles und Camilla

Es ist ein historisches Ereignis: Charles und Camilla sind zu König und Königin gekrönt worden – vor den Augen zahlreicher Fans aus aller Welt. Die AZ war vor Ort und hat die Stimmung eingefangen.

Was sich an diesem Wochenende in London abspielt, wäre in Deutschland undenkbar. Doch trotzdem scheint es für viele Menschen auf der Insel kein bisschen seltsam zu sein, vollen Einsatz zu zeigen und alles dafür zu tun das große Ziel zu erreichen: Einmal den König sehen - und das am besten sogar auch noch frisch gekrönt.

London: Hunderte Fans campen vor Buckingham Palace

Wie das am besten geht? Diese Antwort scheint für viele offensichtlich: Warum nicht einfach Campen? So kommt es, dass seit Freitagmorgen, 8 Uhr, die ersten Schaulustigen aus der ganzen Welt entlang von The Mall, der Straße vom Trafalgar Square zum Buckingham Palace, ihre Zelte aufgeschlagen haben und sehnsüchtig bis Samstagvormittag auf den König warten werden – komme was wolle.

Fans der Königsfamilie versammeln sich entlang der Krönungsroute an der Prachtstraße "The Mall". © Emilio Morenatti/AP/dpa

Polizei sperrt erste Zugänge zur Prozessionsroute am Morgen ab

Aller Vorbereitung zum Trotz, gibt es Hin und wieder doch das ein oder andere Grundbedürfnis zu erledigen und der Gang zur Toilette wird notwendig. Wie gut, dass es in allen großen Parks meterweise mobile Toiletten aufgebaut wurden. Was nur leider nichts daran ändert, dass die Wartezeit auch hier mal bis zu 20 Minuten dauern kann. Es gilt also alles gut zu planen, damit nicht am Ende ein wichtiger Moment verpasst wird.

Der Samstag beginnt, wie schon zu erwarten gewesen, für viele Besucherinnen und Besucher schon früh am Morgen. Lohnt sich, wer früh aufsteht, denn bereits gegen 08.30 Uhr – und damit fast zwei Stunden vor Beginn des Kröngsprotokolls – werden die ersten Zugänge in Richtung Buckingham Palast gesperrt.

Polizisten sichern die Straße vor dem Buckingham Palace. © Sina Schuldt/dpa

Chaos vor Eingängen – Frühaufsteher werden belohnt

Auch, wenn schon von Weitem ersichtlich wird, dass für noch mehr Besucher kein Platz wäre, sorgen die Absperrungen durch Securitykräfte (von denen es über die ganze Stadt verteilt Tausende gibt) teils für chaotische Szenen, da viele Fans scheinbar nicht richtig wahr haben wollen, dass ein früher Wecker doch sinnvoll gewesen wären.

Tausende Menschen verfolgen Krönung beim Public Viewing

Für alle anderen, die die Absperrungen mehr oder weniger einfach akzeptieren, geht es in Richtugn verschiedener Parks, zu einem der Public Viewing Schauplätze. Bei immer stärker werdendem Regen und unangenehmer Kälte, harren Tausende Menschen vor den Leinwänden aus – bis es um 11.01 Uhr (englischer Zeit) unter Jubel endlich heißt: God Save King Charles III.!