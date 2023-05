Lippenleserin weiß: In der Kutsche erfährt Camilla die heimlichen Sorgen von Charles

Für König Charles III. stand am Samstag der bislang wichtigste Tag seines Lebens an. Trotzdem scheint er auch an diesem Tag nicht ganz sorglos gewesen sein, wie eine Lippenleserin verraten hat. In der Kutsche wendet er sich an Königin Camilla. Geht es um Prinz Harry?

Mehr als 70 Jahre bereitete sich König Charles auf diesen Tag vor. Am Samstag war es nun endlich so weit: Charles III. wurde offiziell zum König von Großbritannien und Nordirland gekrönt. Doch hinter den Kulissen schien nicht alles glattgelaufen zu sein, wie eine Lippenleserin erkannt haben will. Während der Prozession in der Kutsche wandte sich Charles an Ehefrau Königin Camilla.

Lippenleserin verrät: Das soll König Charles III. zu Camilla gesagt haben

Wie es sich für einen solchen Anlass gehört, wurde jede Sekunde des Tages und der Krönungszeremonie von Kameras eingefangen – und von Millionen Zuschauern vor den Fernsehern verfolgt. So auch von einer Lippenleserin, die gegenüber der nun angab zu wissen, was König Charles III. in der Kutsche gesagt hat.

Was murmelte König Charles zu Königin Camilla?

Zuerst sollen die beiden über das an diesem Tag so typisch englische Wetter geplaudert haben. Doch dann soll Charles gesagt haben: "Ich mache mir Sorgen um ihn. Ich meine, es ist diesmal länger her und na ja, ähm, ich meine, sieh mal … ich weiß."

Um wen sorgt sich König Charles?

Um wen genau er sich Sorgen gemacht haben soll, hat der König in der Kutsche nicht ausgesprochen. Der 74-Jährige nannte keinen Namen. Die Lippenleserin geht davon aus, dass Camilla aber sehr wohl verstanden habe, wen Charles gemeint hat.

Eine Vermutung: Charles könnte seinen Sohn Prinz Harry mit "ihn" betitelt haben. Schließlich ist Harry nach seinem Verlassen der Königsfamilie zum Sorgenkind geworden. Der 38-Jährige lebt nach dem Umzug mit seiner Frau Meghan und den beiden gemeinsamen Kindern in Kalifornien.

Prinz Harry ist alleine zur Krönung von Charles III. angereist

Harry reiste am Freitag zur Krönung nach London an – ohne Ehefrau Meghan und die Kinder Archie und Lilibet. Der Groll auf den jüngsten Königssohn ist groß. Immer wieder schosss er in Interviews und auch in seiner Autobiografie gegen die Königsfamilie. Bereits am Samstagnachmittag, also wenige Stunden nach der Krönung, verabschiedete sich Harry wieder von seiner alten Heimat. Offizieller Grund: Er wollte am vierten Geburtstag von Sohn Archie wieder in den USA sein.