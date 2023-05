Keine Glückwünsche für Archie: Royals ignorieren 4. Geburtstag des Prinzen

In London feierte sein Großvater Charles die Krönung, der Geburtstag des Prinzen blieb daneben unerwähnt.

Prinz Archie feierte im kalifornischen Montecito seinen vierten Geburtstag, während in London sein Großvater bei den Krönungsfeierlichkeiten bejubelt wurde. Royale Geburtstagsgrüße? Fehlanzeige, die Königsfamilie äußerte sich offiziell nicht zum Geburtstag des Prinzen.

Archies Geburtstagfeier: im kleinen Kreis mit Freunden und Familie

Der irischen "Sun" zufolge feierte Herzogin Meghan den Geburtstag ihre Sohnes im kleinen Kreis von Freunden und Familie in ihrer Villa in Montecito. Ob einige der prominenten Nachbarn des Paares wie Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow und Ellen DeGeneres auch unter den Gästen waren, ist nicht bekannt. Prinz Harry, der nur 28 Stunden in Großbritannien weilte, eilte sofort nach dem Ende des Krönungsgottesdienstes zum Flughafen, um mit seinem Sohn feiern zu können.

Harriman provoziert mit Geburtstags-Tweet

Britische Medien interpretieren derweil die Geburtstagsglückwünsche von Meghans Freund Misan Harriman via Twitter als Seitenhieb auf Charles III. und Camilla. Der Fotograf postete ein Bild von Archie, auf dem dieser das Bild seiner Großmutter Diana (†36) berührt. Auf dem Foto trägt Diana eine Krone.

Im vergangen Jahr: William und Kate gratulieren Archie zu seinem dritten Geburtstag

Der Buckingham Palast sendete keine Glückwünsche, sondern postete am 6. Mai Bilder von den Krönungsfeierlichkeiten. Nachdem die königliche Familie im letzten Jahr angekündigt hatte, die Geburtstage von nicht-arbeitenden Familienmitgliedern nicht mehr zu erwähnen, hatten Prinz William und Herzogin Kate im vergangen Jahr Archie dennoch zu seinem dritten Geburtstag gratuliert.