Bill und Tom Kaulitz verbrachten wilde Tage auf der diesjährigen Wiesn und schwelgen nun in Erinnerungen. Ein Fahrgeschäft kann Tom Kaulitz einfach nicht vergessen – weil es ihn verdächtig an Ehefrau Heidi Klum erinnert hat. Liegt hier wirklich eine Anspielung auf das Topmodel vor? Die AZ hat bei dem Münchner Achterbahnbetreiber nachgehakt.

Auch 2025 ließen sich einige Promis auf der Theresienwiese blicken, um das größte Volksfest der Welt zu begehen. Zur Oktoberfest-Sause waren auch Bill (36) und Tom Kaulitz (36) nach München gekommen und feierten ausgelassen im Festzelt. Nun schwelgen die "Tokio Hotel"-Zwillinge in Erinnerungen an ihre wilden Wiesn-Tage. Und bei Tom Kaulitz hat sich ein Fahrgeschäft besonders ins Gedächtnis eingebrannt.

Tom Kaulitz über Wiesn-Achterbahn: "Glasklar an Heidi angelehnt"

In der neuesten Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" kommen Bill und Tom Kaulitz auf die Wiesn zu sprechen. Der Gitarrist meint zu seinem Bruder: "Auf dem Oktoberfest habe ich was festgestellt, Bill, wo ich dich jetzt mal fragen wollte, ob wir da unser Anwaltsteam wieder draufhetzen." Der 36-Jährige erzählt: "Und zwar ist da eine Achterbahn und die heißt 'Heidi'. So weit so gut." "Stimmt, die hab ich auch gesehen", lässt ihn Bill gleich wissen.

Daraufhin meint Tom, dass das Motiv zu dem Fahrgeschäft eine blonde Frau vor einem Bergmotiv sei: "Da dachte ich noch so: Na gut, kann ja auch die Heidi aus den Bergen sein und ist eine rucklige Achterbahn, die dann irgendwie so rumeiert." Doch weil die Fotos der Fahrgäste am Ausgang mit dem Satz "Ich hab heute ein Foto für dich" beworben werden, steht für Tom Kaulitz fest: "Das ist doch jetzt ganz glasklar an Heidi [Klum] angelehnt."

Das Logo von "Heidi The Coaster" sieht für Tom Kaulitz verdächtig nach seiner Ehefrau aus. Doch vor allem der Satz "Ich habe heute ein Foto für dich" am Ausgang hat den Gitarristen stutzig gemacht. © imago/Lindenthaler

Der Ausspruch "Ich habe heute leider kein Foto für dich" hat sich im Laufe der Jahre zum absoluten Erkennungsmerkmal von "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin Heidi Klum (52) entwickelt. Tom Kaulitz meint daher schmunzelnd über den Achterbahnbetreiber: "Der müsste jetzt eigentlich Provisionen abdrücken." "Ja, das ist eine gute Frage, ob man sich so Sätze dann auch schützen muss", wirft sein Bruder Bill ein.

"Heidi the Coaster": Jetzt spricht der Betreiber in der AZ

Familie Schneider ist seit 2019 mit der Achterbahn "Heidi The Coaster" auf dem Oktoberfest vertreten. Ewald Schneider hat sich auf Nachfrage der AZ den Podcast der Kaulitz-Zwillinge angehört und verrät nun: "Unsere Achterbahn 'Heidi The Coaster' ist nicht von Heidi Klum inspiriert. Der Name Heidi ist ein traditioneller deutscher Vorname und passt thematisch zu unserem alpinen Design. Die blonde Figur im Logo ist keine Anspielung auf Heidi Klum, sondern ein eigenes, unabhängiges Motiv."

Ewald Schneider räumt in der AZ aber auch ein: "Lediglich an unserer Fotokasse gibt es den humorvollen Satz 'Heidi hat heute ein Foto für dich' – dieser ist augenzwinkernd an die Show 'Germany’s Next Topmodel' angelehnt, das ist richtig. Das Konzept der Bahn selbst steht aber in keinerlei Verbindung zu Frau Klum."

Seit 2006 verteilt Heidi Klum Fotos an ihre "Germany's Next Topmodel"-Kandidatinnen. Auf ihren berühmten Satz spielt man an der Fotokasse von "Heidi The Coaster" an. © imago/Eventpress

Achterbahnbetreiber zu Bill und Tom Kaulitz: "Laden auf eine Freifahrt ein"

Ob sich die Promi-Anwälte schon bei Ewald Schneider beschwert haben? Der AZ verrät der Achterbahnbetreiber: "Nein, bislang hat sich niemand aus dem Umfeld von Frau Klum oder Herrn Kaulitz bei uns gemeldet. Umso mehr haben wir uns gefreut, dass Bill und Tom Kaulitz auf unsere Achterbahn aufmerksam geworden sind – ihre spontane Reaktion hat uns ehrlich zum Schmunzeln gebracht. Wir verstehen Humor und nehmen solche Kommentare mit einem positiven Gefühl auf."

Die Achterbahn "Heidi The Coaster" ist bereits seit 2019 auf der Münchner Wiesn vertreten. Ewald Schneider freut sich über die Aufmerksamkeit durch die Kaulitz-Zwillinge. © imago/Lindenthaler

Über die geforderten Provisionszahlungen sagt Ewald Schneider zur AZ: "Da unsere Bahn und unser Logo nicht auf Heidi Klum basieren, stellt sich die Frage nach einer Provision aus unserer Sicht nicht. Sollte es dennoch Gesprächsbedarf geben, sind wir jederzeit offen für einen respektvollen und konstruktiven Austausch."

Abschließend stellt der Unternehmer in der AZ klar: "Grundsätzlich sehen wir die Situation mit einem Augenzwinkern – und statt über Provisionen zu sprechen, laden wir Bill und Tom Kaulitz sehr gerne auf eine Freifahrt mit 'Heidi The Coaster' ein. Wir würden uns freuen, sie persönlich an Bord begrüßen zu dürfen!" Wer weiß, ob die "Tokio Hotel"-Zwillinge diesem großzügigen Angebot nicht eines Tages wirklich nachkommen werden?