Eigentlich sind Bill und Tom Kaulitz ein Herz und eine Seele. Doch auf dem Oktoberfest hat es zwischen den "Tokio Hotel"-Zwillingen offenbar geknallt. Bei dem Zoff ging es um den Promi-Club P1, wie sie jetzt verraten.

Hinter Bill (36) und Tom Kaulitz (36) liegen feuchtfröhliche Tage: Die "Tokio Hotel"-Zwillinge waren zum Wiesn-Auftakt in München am Start und ließen es im Festzelt ordentlich krachen. Nun erzählen sie von dem anschließenden Besuch im Münchner Nachtclub P1 – und gestehen, dass sie beim Feiern oftmals überhaupt nicht einer Meinung sind.

Tom Kaulitz über Bruder Bill: "Da wirst du aggro"

In der neuesten Ausgabe vom Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" schwärmt Bill Kaulitz von seinem Abend auf dem Oktoberfest und wie es danach weiterging: "Dann hatten wir natürlich noch die ganz schlaue Idee, dass wir noch ins P1 fahren auf eine Afterparty." Sein Bruder Tom lässt ihn gleich wissen: "Nein, nein, nein, die Idee hatten nicht wir, die Idee hattest du." Schmunzelnd behauptet Bill sogleich, dass nicht er, sondern seine "Begleitung" dahintergesteckt habe.

Für Tom Kaulitz macht dies jedoch wenig Unterschied: "Ja, aber das ist mir egal, Bill. Du hast wieder über alle Tische drübergebrüllt: 'Wir gehen jetzt ins P1!' Da war dann natürlich schon ein Tisch organisiert." Der Ehemann von Heidi Klum (52) war zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon reif für sein Hotelbett. Doch weil Tom seinen Bruder gut kennt, wusste er, dass ein vorzeitiger Aufbruch keine Option sei: "Das ist ja der Punkt, da wirst du aggro." Bill muss ihm an dieser Stelle rechtgeben: "Ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Das versaut mir dann die Stimmung."

Wenn Tom Kaulitz eine Party vorzeitig verlassen will, bringt das seinen Bruder Bill (re.) auf die Palme. © imago/HorstGaluschka

Bill Kaulitz stellt klar: "Es ist ein Stimmungskiller"

Tom Kaulitz erzählt daraufhin, dass sein Bruder ihn in solchen Situationen gerne an den Pranger stelle: "Dann guckst du in die Runde und sagst: 'Ey, sagt mal jemand was. Guckt euch den an. Das ist so ein Arschloch, der will nicht mitkommen.' So bist du dann mit mir." Doch für Bill Kaulitz ist klar: "Andere Leute würden sich freuen, mit mir feiern zu gehen. [...] Auf ein halbes Stündchen kann man doch noch mal mitkommen."

Sein Bruder Tom meint: "Ja, aber ich finde, das sollte jedem selbst überlassen sein." Worauf Bill erwidert: "Es ist ein Stimmungskiller, wenn sich jemand so Wichtiges ausklinkt." Letztendlich hat sich Tom Kaulitz zwar zur Fahrt ins P1 überreden lassen, aber sich dort dann heimlich aus dem Staub gemacht: "Weil ich wusste, da machst du sonst die nächste Szene, wenn ich gehe." Bill Kaulitz erzählt hingegen, noch bis 11 Uhr am nächsten Tag weitergefeiert zu haben.