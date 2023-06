Thronfolge bei den Royals hat sich verändert: Nach Charles' Krönung kam das Baby

1952 trat Queen Elizabeth II. (†96) das Erbe ihres Vaters an und ist in 70 Jahre für viele Briten zum Inbegriff von Kontinuität geworden. Nach ihrem Tod ist Sohn Charles jetzt der neue König. Mit der Geburt von Prinzessin Eugenies zweitem Kind hat sich im Mai 2023 die Thronfolge erneut geändert.

Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. am 8. September ist Charles König. Er hat seit 1952 (bei der Krönung seiner Mutter war er drei Jahre alt), auf den Platz auf dem Thron gewartet. Am 6. Mai wurde der 74-Jährige in der Westminster Abbey gekrönt. Die Zeremonie hatte aber keine Auswirkungen mehr auf die neue Thronfolge, die bereits seit dem Tod der Monarchin gilt.

Bei den Thronfolgern der britischen Krone fällt auf, dass weder Prinzessin Kate als Ehefrau von William noch Herzogin Meghan als Frau von Prinz Harry berücksichtigt werden. Als Gemahlin des zukünftigen Königs hat Kate keinen Anspruch auf die Krone. Und auch Meghan wäre, selbst wenn sie in der Königsfamilie geblieben wäre, nie auf dem Thron gesessen.

Könnte Lilibet Diana eines Tages Königin sein?

Anders sieht es allerdings bei den Kindern aus. Sowohl der Nachwuchs von William und Kate als auch von Harry und Meghan sind in der Liste der Thronfolger vertreten. Lilibet Diana steht an siebter Stelle, hinter ihrem Bruder Archie.

Bisherige Reihenfolge der Thronfolge in Großbritannien

Prinz William, ältester Sohn von Charles Prinz George, ältester Sohn von William Prinzessin Charlotte, zweites Kind von William Prinz Louis, drittes Kind von William Prinz Harry, zweites Kind von Charles Archie, erster Sohn von Harry Lilibet Diana, zweite Tochter von Harry Prinz Andrew, zweiter Sohn der Queen Prinzessin Beatrice, erste Tochter von Andrew Sienna Elizabeth, Tochter von Prinzessin Beatrice

Nach Krönung: Thronfolge ändert sich schon bald

Nach der Krönung am 6. Mai stand bei den britischen Royals ein weiteres freudiges Ereignis an. Prinzessin Eugenie, die Tochter von Andrew, brachte am 30. Mai einen Sohn namens Ernest zur Welt. Eugenie Onkel, Prinz Edward (jüngste Sohn der verstorbenen Queen), ist dann einen Platz in der Thronfolge nach hinten gerutscht.

Eugenie: Sohn Ernest verdrängt Prinz Edward in der Thronfolge

Eugenies Sohn Ernest hat Edwards Platz in der Thronfolge eingenommen. Charles' Bruder rutschte von Platz 13 auf 14. Auch Prinzessin Anne, die einzige Tochter der Queen, rutschte von Platz 16 auf 17.

Prinz Harry: Veränderte sein Rückzug die Thronfolge?

Am Abend des 8. Januar 2020 kündigten Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan in einem offiziellen Statement an, dass sie sich von ihren Rollen als ranghohe Mitglieder der Königsfamilie zurückziehen werden. Prinz Harry steht derzeit auf Platz fünf und der gemeinsame Sohn des Paares, Archie besetzt Platz sechs in der Thronfolge.

Daran hat auch der finale Rückzug des Herzogspaares nichts verändert, denn die Thronfolge ist davon nicht betroffen. Diese basiert auf dem "Succession to the Crown Act" von 1707 und kann lediglich vom britischen Parlament geändert werden. Am 19. Februar 2021 teilt der Buckingham Palast mit, dass Prinz Harry und seine Frau Meghan nicht mehr zu ihren royalen Pflichten im britischen Königshaus zurückkehren werden.

Prinz Andrew: Behält er trotz des Skandals seinen Platz in der Thronfolge?

Nach dem Missbrauchs-Skandal um Prinz Andrew, der Großbritannien in den letzten Monaten erschütterte, trat der Prinz von allen seinen royalen Aufgaben zurück. Trotzdem steht er auf Platz acht der britischen Thronfolge. Dass er jemals auf den Thron steigt, ist unwahrscheinlich: Dafür müssten die sieben Familienmitglieder, die vor ihm stehen, auf die Krone verzichten oder sterben.

Die vollständige Liste und Reihenfolge der Thronfolge in England finden Sie in unserer Fotostrecke.