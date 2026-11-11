Thomas Müller zeigt sich mit Frau: Foto löst Wirbel aus

Seit der Trennung von Ehefrau Lisa wird bei Thomas Müller über eine neue Partnerin spekuliert. In den vergangenen Wochen wurde der Ex-FC-Bayern-Star immer wieder an der Seite von Eve Rose Bitbol. Jetzt hat er ein inniges Pärchenfoto gepostet.

Thomas Müller zeigt sich in den sozialen Medien ganz verschmust mit einem Pärchenfoto.

Thomas Müller hat aktuell allen Grund zu Strahlen. Der frühere FC-Bayern-Spieler hat mit einem Foto Spekulationen über eine neue Beziehung nach der Trennung von seiner Ehefrau Lisa weiter angefeuert.

Thomas Müller auf Kuschelkurs mit neuer Partnerin

Auf dem hat Müller eine Frau, deren Gesicht nicht zu erkennen ist, mit seinen Armen umschlungen. Bei der Unbekannten handelt es sich höchstwahrscheinlich um Eve Rose Bitbol, an deren Seite sich Thomas Müller bereits auf dem Oktoberfest und in Paris gezeigt hatte. Mit der 26-jährigen Französin war der einstige FC-Bayern-Star in den vergangenen Wochen vermehrt abgelichtet worden.

Thomas Müller in inniger Umarmung mit einer unbekannten Frau. © instagram/esmuellert

Das Bild gehört zu einer Bilderleiste mit Fotos zu anderen Themen, auf einem ist Müller mit Mats Hummels zu sehen, seinem Weltmeister-Kollegen von 2014. Dazu schrieb er: "Big smile" (großes Lächeln).

Nach Trennung von Lisa Müller: Ex-FC-Bayern-Star mit Spekulationen konfrontiert

Müller spielt seit dem Sommer 2025 in Kanada für die Vancouver Whitecaps aus der nordamerikanischen Profiliga MLS. Der 37 Jahre alte Offensivspieler war zuvor lange beim FC Bayern München aktiv, beim deutschen Rekordmeister erwarb er sich den Status einer Vereins-Ikone.

Nach monatelangen Spekulationen über die Beziehung zu seiner Ehefrau Lisa hatte der Medienanwalt der beiden, Christian Schertz, Anfang Juni eine einvernehmliche Trennung bestätigt. Das Paar hatte 2009 geheiratet. Lisa Müller war nicht mit nach Kanada gegangen, sondern in Bayern geblieben, wo sie sich weiter um das gemeinsame Gestüt Gut Wettlkam kümmerte.