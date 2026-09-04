Thomas Müller erteilt Oktoberfest 2026 Absage: Das ist der Grund

Viele Jahre gehörte ein Wiesn-Besuch für Thomas Müller fest zum Programm. Doch heuer erteilt der einstige FC-Bayern-Profi dem Oktoberfest eine klare Absage. Was ist der Grund?

Als waschechter Bayer ist Thomas Müller (36) mit der Wiesn praktisch groß geworden. Während seiner Zeit beim FC Bayern spazierte er zur Oktoberfestzeit regelmäßig über das Festgelände in München. Dieses Jahr sieht das wohl anders aus – zumindest beim ersten großen Wiesn-Highlight wird Müller nicht dabei sein.

Thomas Müller erteilt Wiesn-Absage: Das ist der Grund

"Am 19. September wird in München die Wiesn angestochen", schreibt Müller in seinem monatlichen Newsletter. Er selbst kann zum Oktoberfest-Start jedoch nicht vor Ort sein, wie er jetzt verrät. Als Grund nennt der Profikicker sportliche Verpflichtungen: "Bei uns steht an dem Tag ein Match gegen Real Salt Lake auf dem Spielplan."

Seit August 2025 steht der einstige FC-Bayern-Star beim kanadischen Klub Vancouver Whitecaps unter Vertrag und zog deshalb nach Nordamerika. "Statt Bierzelt also Kabine", heißt es nun für den 36-Jährigen – zumindest während des diesjährigen Wiesn-Anstichs: "Somit ein zünftiges Prosit aus der Ferne, trinkt's eine Maß für mich mit."

Thomas Müller ist großer Wiesn-Fan. Beim Anstich am 19. September wird er jedoch nicht vor Ort sein. © imago/FC Bayern München

Beim Anstich nicht da: Wird Thomas Müller doch noch zur Wiesn kommen?

Der Wiesn-Anstich muss also ohne den sympathischen Sportler erfolgen – eine klare Absage. Auch ein Wiesn-Besuch zu einem späteren Zeitpunkt wird für Thomas Müller wohl schwierig, denn während der Oktoberfestzeit steht er für drei Spiele mit dem Vancouver Whitecaps FC auf dem Platz.

Für die nächsten sportlichen Herausforderungen mit seinem Verein wünscht sich Müller reichlich Unterstützung von seinen Fans. "In diesem Sinne: Drückt uns die Daumen für die kommenden Heimspiele. Danke für eure Unterstützung und haltet's die Ohren steif", meint er in seinem Newsletter.

Bislang letzter Wiesn-Besuch von Thomas Müller: Bereits damals ohne Ehefrau

Auf der Wiesn war Thomas Müller 2024 das bislang letzte Mal zu Gast. 2025 kam es nicht zu einem Oktoberfest-Besuch des 36-Jährigen. Mit seinen einstigen Spielerkollegen des FC Bayern genoss er vor zwei Jahren die feierliche Stimmung in der Käfer-Schänke. Nicht dabei war Müllers damalige Partnerin Lisa (36) – von ihr fehlte jede Spur. Schon zu der Zeit brodelte die Gerüchteküche um angebliche Eheprobleme bei dem Paar. Vor wenigen Monaten wurde die Trennung bekannt.

Thomas Müller an der Seite seiner Ex-Partnerin Lisa Müller. © imago/Pressefoto Baumann

Liebes-Aus bei Thomas und Lisa Müller

Am 3. Juni haben Thomas und Lisa Müller das Ende ihrer Beziehung bekannt gegeben. 17 Jahre lang gingen der einstige FC-Bayern-Star und die Dressurreiterin als Ehepaar gemeinsam durchs Leben. Über Freunde lernte Thomas seine Liebste 2007 kennen – 2009 schritten die beiden vor den Traualtar. Während der Profisportler nun in Vancouver Wurzeln geschlagen hat, blieb Lisa ihrer bayerischen Heimat treu. Lange Zeit lebte das heutige Ex-Paar zusammen auf Gut Wettlkam in Otterfing nahe München. Offiziell geschieden sind die Müllers laut Medienberichten bislang nicht.