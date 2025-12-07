Thomas Gottschalk stichelt zum Abschied: "Wäre zu meiner Zeit echt gewesen"

Thomas Gottschalk (75) verabschiedete sich mit einem großen TV-Auftritt endgültig vom deutschen Fernsehpublikum. Ein letztes Mal gab er sich gemeinsam mit Barbara Schöneberger (51) und Günther Jauch (69) die Ehre in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert".

"Wir sind heute alle ein bisschen Gottschalk" – im feinen Zwirn und mit Schottenrock betrat Barbara Schöneberger (51) die Bühne der letzten Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert!" am Nikolaustag. Entertainer Thomas Gottschalk (75) nahm endgültig Abschied von der deutschen Fernsehlandschaft – auch sein Instagram-Kanal wird stillgelegt.

Barbara Schöneberger zu Thomas Gottschalk: "Mit Einschränkungen aussprechen"

"Zumindest der letzte Samstagabend. Das habe ich einmal behauptet. Ich bleibe dabei", betonte Gottschalk zu Beginn der Show, woraufhin Schöneberger kaum hörbar sagte: "Und das auch nur mit Einschränkungen aussprechen." Doch seine Entscheidung, der Öffentlichkeit den Rücken zu kehren, steht fest. Selbst sein Instagram-Kanal wird stillgelegt. Mit seinem letzten Show-Auftritt bedankte er sich vor allem bei seinen treuen Fans, die ihn über all die Jahre begleitet haben.

Ersatz-Moderator: Mike Krüger greift zum Mikro

Gottschalk, der vor wenigen Wochen seine Krebserkrankung öffentlich machte, spielte erstmals gemeinsam mit Schöneberger und Jauch (69) in einem Team. Auf der Gegenseite kämpften Sänger Giovanni Zarrella (47) und Moderator Jörg Pilawa (60) um Punkte, während Komiker Mike Krüger (73) als Moderator durchs Programm führte. "Warum habt ihr das Klamotten-Briefing nicht gelesen?" neckte Schöneberger Zarrella und Pilawa zu Beginn – während Jauch ebenfalls im Schottenrock erschien.

Thomas Gottschalk kommt eher selten zu Wort

"Wir nehmen auch in diesem Spiel auf Minderheiten keine Rücksicht", scherzte Krüger beim ersten Spiel des Abends. Die Teams mussten unter anderem erraten, ob Thomas Gottschalk jünger als die Erfindung der Currywurst sei. Gottschalk kommentierte diese Erkenntnis mit einem Grinsen: "Jünger als die Currywurst, sieht man mir auch an." Trotz aller Pointen kam der Entertainer im Vergleich mit seinen Teammitgliedern eher selten zu Wort.

Rüffel für Barbara Schöneberger: Sie patzt in Gottschalks letzter Sendung

Schöneberger, die bei der Erklärung des zweiten Spiels "Typ Tac Toe" versehentlich das Wort "vaginal" statt "vertikal" benutzte, gab sich professionell in alter Show-Manier. Ihren Fehler nahm sie mit Humor und legte noch einmal nach: "Vaginal, oral oder anal." – "Bitte, es ist 20.40 Uhr", seufzte Jauch. "Das ist alles zu viel für mich", gestand Schöneberger daraufhin lachend.

Barbara Schöneberger verhaspelte sich bei ihrer letzten Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert". © RTL / Julia Feldhagen

Jörg Pilawa bei "Denn sie wissen nicht, was passiert!" am Limit: "Ich kotze gleich"

Spiel Nummer drei verlangte den Promis noch einmal alles ab. Gottschalk moderierte gemeinsam mit Mike Krüger, wobei Letzterer deutlich mehr Redeanteil besaß. In einem sich drehenden Auto mit übergroßen Lotto-Kugeln mussten sowohl Jauch und Schöneberger als auch Pilawa und Zarrella bestimmte Zahlen finden. Für Schöneberger ein Heidenspaß, für Pilawa der absolute Horror. "Ich kotze gleich", hörte man den Moderator nach nur wenigen Minuten vom Beifahrersitz rufen. Die Runde ging erstmalig an Team Schöneberger, Jauch und Gottschalk.

Günther Jauch spricht mit Thomas Gottschalk über Krebserkrankung

Neben dem Spaß wurde es auch ernst: Gottschalk sprach mit Jauch offen über seine Krebserkrankung. "Es geht mir gut und ich freue mich auf die Rente", antwortete Gottschalk auf die Frage nach seinem aktuellen Zustand. Und ergänzte: "Ich habe die beste Zeit erlebt, die es im Fernsehen gab."

Günther Jauch sprach mit Thomas Gottschalk über dessen Krebserkrankung. © RTL / Julia Feldhagen

Gottschalk über seine Krebserkrankung: "Ich rede da nicht gerne drüber"

Im Gespräch kam Jauch auch auf die seltene Form von Gottschalks Krebserkrankung zu sprechen. Dabei handelt es sich um ein epitheloides Angiosarkom. Es sei "sehr selten und gefährlich", erklärte Gottschalk. Gleichzeitig betonte er: "Ich rede da nicht gerne drüber, weil ich immer der Meinung war, dass Privates und Dienstliches auseinandergehalten werden sollte."

Insgesamt 33 Bestrahlungen und einige Operationen an Blase und Harnleiter habe Gottschalk hinter sich. Auf Jauchs Frage, ob er dies als anstrengend empfunden habe, konterte der ehemalige Showmaster: "Mich strengt grundsätzlich nichts an. Auch Gespräche mit dir nicht." Auch zu seinen zurückliegenden Auftritten nahm Gottschalk Stellung. In der Vergangenheit hatten diese das Publikum teils irritiert zurückgelassen. Tatsächlich habe die Erkrankung samt Medikamenten deutliche Auswirkungen, wie beispielsweise den "Brain-Fog". "Dann steht man wirklich neben sich und erzählt dummes Zeug", so Gottschalk.

Das war’s: Thomas Gottschalk verlässt die TV-Bühne für immer. © RTL / Julia Feldhagen

Standing Ovations für Thomas Gottschalk

Günther Jauch fand abschließend bewegende Worte für seinen langjährigen Freund: "Für mich bist du eigentlich das, was Franz Beckenbauer im Fußball gewesen ist." Gottschalk entgegnete ehrlich: "Hochmut kommt vor dem Fall. Es ist der Moment, wo man merkt, dass man doch nicht alles im Griff hat. Es ist schon so, dass man das Gefühl hat, dass man es in irgendeiner Form hinter sich hat."

"Wir hoffen alle, dass du wieder ganz gesund wirst. Das wäre für uns alle – nicht nur heute Abend – die größte Freude", betonte Jauch zum Schluss. Das Publikum ehrte Gottschalk mit Standing Ovations. Zum Abschied gab es am künstlichen Studiolagerfeuer ein letztes Beisammensein. "Das wäre zu meiner Zeit echt gewesen", kommentierte Gottschalk die Szene.

Emotionales Abschiedslied: Mike Krüger verhaspelt sich mehrmals

Emotional wurde es trotz künstlichem Flackern. Mike Krüger sang einen selbstgeschriebenen Song, verhaspelte sich gegen Ende hin aber mehrmals. "Oh Mann, scheiße", seufzte er emotional. Seine letzte Zeile lautete: "Ich gehe jetzt in Rente, denn das mit der Show war's. Und wir rufen alle: 'Wir danken dir, Thomas!'."

Mike Krüger singt im Studio für Thomas Gottschalk. © RTL / Julia Feldhagen

"Denn sie wissen nicht, was passiert!" – Nachfolger stehen fest

Der Sieg ging am Ende übrigens an Team Gottschalk, Schöneberger und Jauch – Giovanni Zarrella und Jörg Pilawa haben zum Finale einen "freiwilligen Abgang" gemacht. Trotz emotionalem Abschied der Stammbesetzung plant RTL schon am 13. Dezember die nächste Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert!". Mit neuer Besetzung. Diese behielt der Sender bislang noch für sich. Um den Sieg kämpfen werden unter anderem Giovanni und Jana Ina Zarrella.

"Und dann lassen wir uns mal überraschen, ob Jörg Pilawa und Julia Klöckner doch noch Zeit haben", heizte Moderator Thorsten Schorn die Gerüchte weiter an. Auch Barbara Schöneberger scheint sich eine Rückkehr offenzuhalten. "Wir können uns ja nun immer als Gäste einladen", grinste sie mit einem Augenzwinkern. Wer das neue "Denn sie wissen nicht, was passiert!"-Trio sein wird, bleibt also weiterhin abzuwarten.