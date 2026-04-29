Thomas Gottschalk sagt Auftritt in München kurzfristig ab: Neue Sorgen um erkrankten Entertainer

Fans machen sie neue Sorgen um TV-Legende Thomas Gottschalk. Der Entertainer muss eine Moderation in München absagen und kündigt an, erst wieder im Herbst auf einer Bühne stehen zu wollen. Vor fünf Monaten ist seine Krebserkrankung öffentlich geworden.

"Ich werde mich vor dem Herbst nicht öffentlich auf die Bühne stellen", so Thomas Gottschalk.

Rückschlag für Thomas Gottschalk: Der Entertainer hat einen geplanten Auftritt kurzfristig abgesagt. Eigentlich sollte der 75-Jährige in München eine Preisverleihung moderieren – daraus wird nun nichts. Wie jetzt bekannt wurde, sagte Gottschalk seine Teilnahme an der Veranstaltung "Goldener Ochsensepp" kurzfristig ab. Die Preisverleihung sollte in der kommenden Woche stattfinden und wäre sein erster öffentlicher Auftritt seit längerer Zeit gewesen.

Comeback verschoben: "Vor dem Herbst nicht auf die Bühne"

Der Moderator machte selbst deutlich, dass gesundheitliche Gründe hinter der Entscheidung stehen. "Ich werde mich vor dem Herbst nicht öffentlich auf die Bühne stellen", erklärte Thomas Gottschalk dem "Spiegel". Demnach will er sich zunächst weiter schonen und abwarten, wie sich sein Gesundheitszustand entwickelt. Erst danach wolle er entscheiden, wann er wieder vor Publikum auftritt.

Erinnerung an Widerstandskämpfer und CSU-Mitgründer Josef Müller: Veranstaltung verschoben

Die Absage hat direkte Folgen für die Preisverleihung. "Wir haben die Veranstaltung auf September verschoben und planen weiterhin mit Thomas, sofern seine Gesundheit es erlaubt", sagte Holm Dressler, der künstlerische Leiter. Der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz soll die Auszeichnung zu einem späteren Zeitpunkt erhalten.

Gottschalks Rückzug nach Krebsdiagnose

Gottschalk hatte Ende 2025 öffentlich gemacht, dass er an Krebs erkrankt ist. Ehefrau Karina berichtete in "Bild", ihr Mann habe im Sommer 2025 eine schwere, komplizierte Krebsoperation gehabt. "Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Thomas wurde sofort operiert. Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen."

Die TV-Legende hatte sich nach ihrem RTL-Abschied weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der geplante Auftritt in München sollte nun eigentlich Gottschalks Comeback markieren.

Vor wenigen Tagen zeigte sich Gottschalk privat am Tegernsee – bei einem bekannten Wirt.