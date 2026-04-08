"Jetzt komm ich": Thomas Gottschalk meldet sich mit Ansage zurück

Knapp vier Monate ist es her, dass Showmaster Thomas Gottschalk (75) seinen Abschied von der Bühne und seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit verkündete. Doch vor Kurzem dürfen sich Fans über ein aktuelles Foto des "Wetten, dass..?"-Moderators freuen.

Thomas Gottschalk (M.), Barbara Schöneberger und Günther Jauch während der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert": An diesem Abend, Anfang Dezember 2025, feierte der "Wetten, dass..?"-Showmaster offiziell seinen Abschied von der Bühne.

Julia Feldhagen (RTL)/dpa 2 Thomas Gottschalk (M.), Barbara Schöneberger und Günther Jauch während der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert": An diesem Abend, Anfang Dezember 2025, feierte der "Wetten, dass..?"-Showmaster offiziell seinen Abschied von der Bühne.

Seit "Wetten, dass..?"-Legende Thomas Gottschalk (75) vor knapp vier Monaten der Bühne den Rücken gekehrt und seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte, lebt der Entertainer weitestgehend von der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Aktuelles Foto aufgetaucht: Thomas Gottschalk verbringt Familienzeit in diesem bekannten Restaurant

Nur vereinzelt sichteten Fans ihr Idol seither im Privaten mit Frau Karina – auf Veranstaltungen hingegen traf man das Paar nicht mehr. Der Moderator hatte Anfang Dezember angekündigt, sich die nächsten sechs Monate "ausschließlich" um seine Genesung kümmern zu wollen.

Umso freudiger wurde zuletzt ein kleines österliches Lebenszeichen des 75-Jährigen aufgenommen: Denn Gottschalk nutzte die Osterfeiertage offensichtlich für Familienzeit am malerischen Tegernsee.

Promi-Einträge im Gästebuch: Erst Kardinal Marx, dann Thomas Gottschalk

Davon zeugt zumindest ein Foto auf dem Instagram-Account des Herzoglichen Bräustüberls am Tegernsee: "Gestern durften wir Thomas Gottschalk, den 'Wetten, dass..?'-König, mit seiner Familie bei uns begrüßen. Ein Besuch, über den wir uns ganz besonders gefreut haben. So herzlich, so unkompliziert und genau so, wie ein Abend bei uns sein soll (...)", schreibt das bei der Münchner Society beliebte Restaurant zu dem Schnappschuss, der den 75-Jährigen – ganz in Cord gekleidet –, Frau Karina, deren Tochter Melinda und den Bräustüberl-Restaurantleiter Bernhard Sagerer zeigt.

Der Entertainer verewigte sich zu diesem Anlass sogar noch im Gästebuch des Bräustüberls – direkt nach Reinhard Marx. Gottschalk ließ es sich dabei nicht nehmen, ein kleines, augenzwinkerndes Gedicht zu verfassen: "Der Kardinal war gerade da! (Nach der Weihe.) Doch jetzt komm ich. (Ich war der nächste in der Reihe.) Wetten, dass...? Thomas Gottschalk."

Über Neuigkeiten von ihrem Lieblings-Showmaster freuten sich so einige Fans in den Kommentaren: "Wie schön, von Thomas zu hören und zu lesen" oder "Endlich wieder mit unser aller Thommy" lauten nur einige von ihnen. Nach diesem Update inklusive Foto dürfte es aber erstmal wieder still um Thomas Gottschalk werden.