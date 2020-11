Thomas Gottschalk mochte Barbara Schöneberger nicht - was ist vorgefallen?

In einer neuen Doku über Barbara Schöneberger gibt die Entertainerin Einblicke in ihr Privatleben – in Haus und Garten in Berlin sowie in das Familienleben mit ihren Eltern aus Gröbenzell. Auch Weggefährten, wie Thomas Gottschalk, kommen zu Wort.

21. November 2020 - 18:15 Uhr | Steffen Trunk

Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk kennen sich seit fast 20 Jahren. © BrauerPhotos