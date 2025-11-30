Show-Legende Thomas Gottschalk spricht erstmals offen über seine Krebs­erkrankung – und die zwei komplizierten Operationen, die er monatelang geheim hielt. Er verrät auch, warum er trotz Schmerzen weiter auftrat und nun eine klare Entscheidung für seine Gesundheit trifft.

Thomas Gottschalk hat mit einer schweren Erkrankung zu kämpfen. "Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen", sagte der Showmaster gegenüber der -Zeitung, bevor er gestand, dass er an Krebs erkrankt ist.

Thomas Gottschalk: "Die Diagnose war heftig"

Wie er und seine Frau Karina verrieten, erhielt der Entertainer im Juli 2025 die Diagnose eines seltenen, bösartigen Tumors (epitheloides Angiosarkom). Darauf folgte eine größere Operation, bei der unter anderem Teile des Harnleiters und der Blase entfernt werden mussten. Doch damit nicht genug. Gottschalk musste sich ein zweites Mal unters Messer legen lassen, "weil noch viel mehr Gewebe vom Krebs befallen war, als vermutet", erklärt Karina.

Thomas Gottschalk mit seiner Ehefrau Karina bei der Romy-Vergabe. © Barbara Gindl/APA/dpa

Trotz der schweren Eingriffe setzte Gottschalk zunächst seine beruflichen Verpflichtungen fort – ein Schritt, den er rückblickend als Fehler bezeichnet. Schließlich hatte er bei seinen vergangenen Auftritten – unter anderem bei der Bambi-Verleihung und beim Diamant-Romy mit Kritik zu kämpfen, weil er auf die Zuschauer fahrig wirkte und sich ständig verhaspelte. Wie das Paar nun erstmals erklärt, soll es aufgrund der anhaltenden Behandlung und starker Schmerzmittel bei den öffentlichen Auftritten zu sichtbaren Beeinträchtigungen gekommen sein. "Er war in Schockstarre. Er hatte einen Blackout. Als er das sagte, war es nicht gelogen", so Gottschalks Ehefrau.

Gottschalk zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück

Wie Gottschalk in dem Gespräch betont, möchte er sich vorerst vollständig auf seine Gesundheit konzentrieren und keine weiteren Bühnenauftritte absolvieren. Seine Frau Karina berichtet von einer belastenden Zeit, in der beide versuchten, die Diagnose gemeinsam zu bewältigen. Für Thomas Gottschalk steht jetzt erst mal fest: "Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden.“