Cher-Double verrät: So kam es wirklich zu Gottschalks Bambi-Eklat

Thomas Gottschalk erntete nach seiner Ankündigung von Cher beim Bambi viel Kritik. Zuvor trat das Münchner Cher-Double Sophie Berner auf – und soll den Entertainer verwirrt haben. Jetzt spricht die Schauspielerin in der AZ.

Die gebürtige Münchnerin Sophie Berner kehrt bald als überlebensgroße Pop-Ikone zurück auf die Bühne ihrer Heimatstadt. Sie ist eine der markantesten Musicalstimmen Deutschlands, wird im neuen Jahr im Deutschen Theater als Cher in "The Cher Show" vom 24. Februar bis 8. März 2026 vor das Publikum treten. Schon bei der diesjährigen Bambi-Verleihung sorgte die Münchnerin, die am Mittwoch ihren 41. Geburtstag feiert, für Aufsehen. Ihr Auftritt ging Thomas Gottschalks (75) Bühnen-Blackout voraus.

Thomas Gottschalk fragt Double irritiert: "Are you Cher?"

AZ: Frau Berner, Sie waren bei der Bambi-Verleihung als Cher-Double auf der Bühne. Wie haben Sie den Gottschalk-Moment erlebt?

SOPHIE BERNER: Direkt nach meinem Auftritt, während mir noch geholfen wurde, von der Disco-Kugel abzusteigen, rief Thomas in meine Richtung: "Are you Cher?" Da dachte ich erst, das ist seine Überleitung, um dann die wahre Cher zu begrüßen. Allerdings war ich zu diesem Zeitpunkt auch etwas irritiert.

Sophie Berner bringt Entertainer aus dem Konzept

Was ging in Ihnen vor, als Sie merkten, dass die Laudatio aus dem Ruder lief?

Es war verwirrend mitanzusehen, dass ihn die Verwechslung mit mir anscheinend so aus dem Konzept gebracht hat, dass er gar nicht mehr handeln konnte. In erster Linie tat es mir leid für Cher, denn das hätte ihr Moment sein sollen.

Wie reagierten die Menschen hinter den Kulissen?

Tja, Thomas war nicht der Einzige, der mich an dem Abend mit Cher verwechselt hat.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Double trifft Original: Cher gratuliert Sophie Berner

Sie haben beim Bambi Cher persönlich getroffen. Wie war dieser Moment für Sie? Bekamen Sie Feedback?

Oh, das war ein "A-Dream-Come-True"-Moment. Sie hat mich in den Arm genommen, hat mir zu meinem Auftritt gratuliert und mir den Satz "be strong" (zu Deutsch: "sei stark") mitgegeben.

Sie sind Münchnerin, inzwischen leben Sie in Berlin. Worauf freuen Sie sich in München besonders?

Bei meiner Mama zu sein, auf den Viktualienmarkt zu gehen und in eine Münchner Brezn zu beißen.

Worauf darf sich das Publikum im Deutschen Theater freuen?

Auf einen unverwechselbaren Theaterabend, der Chers emotionales Leben von der Kindheit bis heute abbildet. Mit allen Höhen und Tiefen ihres Lebens. Eingebettet in eine glamouröse Show mit mitreißenden Choreografien und natürlich ihren unverwechselbaren Songs!